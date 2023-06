ESCUCHA ESTA NOTICIA

El año escolar terminó ayer en todos los establecimientos educativos públicos del país con un balance que deja más interrogantes que respuestas, lo cual no estaría mal si esas interrogantes sirvieran para buscar, entre todos, soluciones posibles a problemas concretos.



Pero el incidentado ciclo lectivo que finaliza se caracterizó por la constante puja entre la cartera educativa y el gremio que agrupa a los maestros, que tiene un peso político suficiente como para paralizar la docencia y movilizar a sus afiliados en cualquier momento.



En esa especie de torneo de fuerza entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores el jamón del sándwich son los estudiantes, en su inmensa mayoría de sectores vulnerables y de escasos recursos, que no tienen otra posibilidad de estudiar que no sea en el sistema que el Estado administra.



Si a eso le sumamos los pobres resultados que exhiben nuestros estudiantes en cuanto a niveles de aprendizaje, dominio de materias básicas como Lengua y Matemáticas, comprensión lectora y conocimientos de ciencias generales, todo el andamiaje se quema con las peores notas.



Justo es decir que son muchos los problemas, algunos no atribuibles a la responsabilidad de la actual gestión, sino que tienen décadas de existencia.



Pero como en toda evaluación hay que sopesar también lo positivo, sea poco o mínimo en este caso, queremos pensar que hay principios de solución. El Ministerio de Educación Superior, el Instituto Nacional de Formación y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para trabajar en la formación de los maestros, lo que puede ayudar a superar algunas deficiencias que afectan a todo el sistema educativo.



El gremio magisterial y el Ministerio de Educación llevan un proceso de negociaciones que prometen anunciar pronto, pero que no deberá ser tal pues casi todo está contemplado en el Pacto Nacional de la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030), suscrito por “medio país” el 2 de abril de 2014.



Pero ojalá este nuevo acuerdo sea el principio de solución para que tengamos mejores maestros, mejores escuelas, menos violencia en los planteles y, sobre todo, que cada año lectivo comience y termine sin interrupciones, que nuestros niños y adolescentes reciban todos los días de clase que fija el calendario docente



Sería el primer paso hacia una educación de calidad que como país nos merecemos.