El Grupo Banco Mundial recién publica un informe global sobre la brecha de género en el trabajo, que sorprende porque en lugar de achicarse es mucho más amplia de lo que se pudiera imaginarse.



Cabría alarmarse ante las diferencias legales relacionadas con la violencia y el cuidado infantil, en las que se observa que las mujeres gozan de menos de dos tercios de los derechos que tienen los hombres y ningún país les brinda igualdad de oportunidades, ni siquiera las economías más ricas.



Según el informe titulado La mujer, la empresa y el derecho, ellas están amparadas en el mundo, en promedio, por solo el 64 % de las protecciones legales que tienen los hombres, muy por debajo de la estimación anterior, del 77 %, por lo que se puede concluir que en igualdad de géneros se retrocede.

El Grupo Banco Mundial evalúa la diferencia entre las reformas legales y los resultados reales para las mujeres en 190 economías, y habla de “brecha alarmante” al valorar su implementación.



En ese informe no aparece ninguna ponderación particular sobre la actual brecha de género en República Dominicana, pero localmente no se arrojaría un resultado diferente a los hallazgos a nivel mundial.



Incluso, si observamos el “Informe global sobre la brecha de género 2023” del Fondo Económico Internacional, publicado en junio de 2023, al país se le otorga una calificación de 0.704 en el rango 0-1, un avance de apenas tres puntos en cuanto a la medición del año anterior (2022), cuando ocupábamos el puesto 84 entre más de 146 países.



Serviría de consuelo que, según este estudio del Fondo Económico Internacional, esa desigualdad entre hombres y mujeres en República Dominicana supera a 14 países latinoamericanos y uno del Caribe en las áreas de salud, educación, política y economía.



Entre nosotros uno de los problemas que enfrentan las mujeres en cuanto a la participación política, por ejemplo, es que si bien cada vez hay más en las direcciones partidarias y en las listas de candidatos, siempre quedan relegadas a puestos secundarios.



Pero esa brecha presenta otros datos preocupantes, como los que figuran en la reciente entrega del Barómetro de las Américas.



El desafío es trabajar en un cambio de la cultura con que históricamente la sociedad dominicana ha considerado a las mujeres; solo así disminuiría la desigualdad, la discriminación, los feminicidios, y reduciría esa brecha fatal en casi todos los órdenes.