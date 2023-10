El 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro, una fecha que busca concienciar a la población sobre la importancia de tener una cultura de guardar para el futuro.



Un recorrido por Internet nos permite observar que se hace referencia al Día Mundial del Ahorro, cuando antes era un día internacional, esto se debe a que con el paso del tiempo se popularizó el término mundial, aunque inicialmente se llamó universal.



En todo caso, lo importante es el propósito que conlleva este día, que no es más que el de incentivar el ahorro y concienciar a la gente sobre la importancia de no malgastar.



En los libros de economía el ahorro de los países se equipara con inversión, pero también a nivel individual ahorrar es invertir, es postergar un consumo inmediato para, sumado a otros consumos diferidos, reunir una cantidad que nos permite adquirir determinados bienes o servicios imposibles de solventar con un solo sueldo.



Según las estadísticas los países pobres de Latinoamérica son los que menos ahorran, lo que se explica en que son en su mayoría gobernados por élites políticas que solventan con deuda futura su presente de lujos, sin importarles el futuro de la gente a la que gobiernan.



Aunque los pobres, que siempre ganan menos de lo que cuesta la canasta básica, no tienen muchas posibilidades de “guardar para mañana”, la cultura del ahorro está presente en ellos, sobre todo en las personas de origen campesino.



El parcelero que cría un puerquito para venderlo a fin de año y tener con qué pasar las fiestas, el empleado que destina una parte de sus haberes a las futuras vacaciones, el albañil que guarda a veces en una latita unos pesos, “por si las moscas”… y qué mejor ejemplo que el de la diáspora, que se priva de todo durante el año para regresar unos días a la patria, en Navidad o en Semana Santa, a compartir en familia, con maletas cargadas de regalos y ropas, todos estos son ejemplos de una cultura del ahorro que persiste en nuestra gente.



Es que el ahorro es ante todo una virtud, una actitud frente a la vida, frente al futuro, que debe incentivarse desde la más temprana edad en todas las personas, porque guardar para mañana es el principio de construcción de una sociedad mejor, de un futuro que merezca ser vivido.