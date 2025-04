Según el relato bíblico Pilatos puso al pueblo a elegir, en una votación cuyo resultado él conocía de antemano, como también los poderosos sacerdotes y los ricos de Jerusalén, que le tenían miedo a un predicador vagabundo que se entremezclaba con los pobres.



Aquel temor de Pilatos es el mismo que, a través de la Historia, ha influido en gente que tiene la responsabilidad de dirigir y tomar decisiones importantes, pero no lo hace.



Y precisamente por eso, si Jesús retornara los Pilatos de estos tiempos lo crucificarían, como lo hacen aquellos que no solo se lavan las manos, sino que aparentan lo que no son. Esos, no cabe duda, no dudarían en crucificar nuevamente a Jesús si regresara.



Dirigentes que hablan en nombre del pueblo, pero traicionan una y otra vez aquello que juraron defender, solamente para mantener sus privilegios y los beneficios que el poder deposita en sus bolsillos a cambio de que dejen todo como está.



Gente que depreda y siembra pobreza entre los más vulnerables para enriquecerse a costa del sudor ajeno, bocinas que defienden lo indefendible, siempre atentas a modificar su discurso para venderse al mejor postor.



Falsos cristianos que cogen a Cristo en su boca y a los que hay que recordarles el proverbio bíblico de que no se pueden llevar brasas en los bolsillos sin quemarse la ropa.



En estos días santos, cuando se desborda la devoción y la fe cristiana se renueva, también es propicio llamar al respeto hacia la manera de pensar del que no comulga con nuestro credo. Al evocar el sacrificio de Cristo en la cruz, no debemos olvidar que según las sagradas escrituras lo hizo para perdonar nuestros pecados y predicar con el ejemplo aquello de “amar a tu prójimo como a ti mismo”.



Esta frase bíblica sirve en esta fecha sacra para recordar que debemos apartarnos del odio y del fanatismo, incluido el religioso, que en el mundo actual es tan anacrónico como preocupante: “Hay quien en nombre de caridad cristiana mata, quien para salvar al prójimo te lleva al quemadero” sentenció Miguel de Unamuno, por lo que lo apropiado es reflexionar, hacer el bien y actuar con conciencia, pero también con la mejor consideración por los demás, que forman parte de la sociedad en la que todos convivimos.