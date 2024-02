El próximo domingo el país celebra las elecciones municipales; vamos a votar por un alcalde o alcaldesa, en el municipio que nos corresponde, y por un regidor o regidora, aunque hayan muchos en la boleta. Los que viven y votan en los distritos municipales votarán por un director y un vocal. Es decir, nos entregarán dos formas de votar, para marcar un alcalde y un regidor; y en distritos municipales, un director y un vocal. Es fácil, solo debe buscar la casilla de su organización política de preferencia, por ejemplo Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel, es casilla #3.



El proceso electoral es la parte del sistema democrático para que el pueblo con derecho al voto por ser dominicano y mayor de 18 años elija a los que van a cargos públicos de elección directa; es que hay otros que son por elección indirecta como los integrantes del Poder Judicial, altas cortes y órganos superiores como Cámara de Cuentas, JCE y otros.



Estas elecciones municipales son muy importantes, no solo porque elige los gobiernos locales, sino además porque revela como podría ser la suma de la votación en el proceso siguiente del mes de mayo, para elegir presidente, vicepresidente y legisladores. Votar y guardar el secreto de cómo lo hizo es muy importante, no solo porque el voto es secreto, sino por lo que paso a explicar.



La democracia no es solo votar, tiene otros componentes superiores, diría supremos. De un lado, la democracia se sustenta en lo que se denominan los derechos; todos los ciudadanos tienen derecho a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, a la circulación, el empleo, a expresar sus ideas, respeto a su dignidad y honra, a participar en las decisiones de su comunidad en organizaciones y en cuantas consultas por referéndum o plebiscitos oficiales se organicen conforme a mandatos legales.



Esa democracia crea normas para regular el comportamiento ciudadano, bajo el cuidado de los que son electos. Se trata de hacer respetar los derechos, como crear, entre todos sana convivencia y competitividad, lo que se traduce en progreso y bienestar para todos. Se logra con un país estable y con mandatarios que no mientan, ni excluyan y se ocupen a hacer el trabajo. La mayoría del gobierno del PRM ni saben ni les interesan los problemas del pueblo.



Desde Abinader hasta sus ministros ¿qué han hecho para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos? ¿Han presentado un plan de seguridad ciudadana? ¿Han generado empleos, bajado la inflación, atendido la salud, elevado la educación, construido viviendas, asegurado la alimentación? ¿Han protegido a los productores nacionales?¿ Han construido obras de infraestructuras?



Se sabe que no, a pesar de que han cogido prestado más de 35 mil millones de dólares, y no lo dicen, los miles de millones de pesos que deben internamente en el país. Pero se lanzaron a gritar como búcaros y se gastan 9 mil millones de pesos para crear una imagen mentirosa de realizaciones. El dispendio de tanto dinero le facilita callar a buen número de comunicadores.



Conociendo las características y naturaleza del pueblo dominicano, ni tú ni los familiares, tampoco los vecinos, votaremos por estos funcionarios del PRM, municipales, legisladores y Abinader. Votaremos por los que saben gobernar.