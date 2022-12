Email it

La Junta Central Electoral (JCE), a través de su presidente, el veterano y sapiente jurisconsulto Román Jáquez Liranzo, ha hecho un justo reclamo al Poder Ejecutivo. Reclamo que es, a la vez, una clara advertencia.



El reclamo consiste en que el Poder Ejecutivo debe entregarle al órgano organizador de las elecciones del 2024 los fondos necesarios. ¡Y entregarlos a mediados del 2023!



Román Jáquez, en su advertencia financiera, habló claro al precisar que “con el bajo presupuesto que asignó el Gobierno para el próximo año se podría poner en riesgo el montaje de las elecciones del 2024”.



El presidente de la JCE fue todavía más categórico: “Las elecciones se organizan y se pagan en el 2023. Es un riesgo para la organización de las elecciones del 2024 que el Estado piense que se pagan en el 2024. El presupuesto que ha presentado la JCE es un presupuesto razonable y prudente, pero debe ser ejecutado en el 2023, para organizar las elecciones del 2024”.



Asimismo, es de capital importancia plasmar el siguiente informe el cual lleva más claridad respecto a las finanzas de las que debe disponer el órgano colegiado para realizar un límpido y creíble montaje de los comicios municipales, presidenciales y congresuales fechados para febrero 18 y mayo 19 del 2024.



Este es el preciso informe: El Poder Ejecutivo asignó una partida de RD$8,000, 011 millones de pesos para el año 2023 a la JCE; un aumento de dos mil 050 millones de pesos en relación con lo que recibió el organismo este año.



Sobre el particular, Jáquez Liranzo advirtió que solo en la organización de las elecciones primarias (realizadas por los partidos políticos) se requiere de una inversión superior a los dos mil millones de pesos.



Al momento de escribir este artículo no se conocía la reacción del gobierno al pedimento de la JCE, aunque es de lógica que el presidente Luis Abinader, sin dilación, dé una respuesta positiva al respecto.



En la historia de las elecciones dominicanas, para escoger las nuevas autoridades -en especial las del presidente y vicepresidente de la República- se han registrado inconformidades por parte de las autoridades de la JCE referentes al dinero que debe entregar el Poder Ejecutivo al órgano encargado de organizar el proceso electoral.



Sin embargo, no creo que esa negativa etapa vuelva a entorpecer el trabajo que realiza la JCE cuya gran misión es fortalecer la democracia dominicana al celebrar unas elecciones limpias, puras, sin traumas y con toda la transparencia que la sociedad espera.