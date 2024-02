Leonel estuvo entre otras localidades por San Francisco de Macorís el 28 de enero, y colocó en las redes sociales un comentario, a propósito de lo que ha ido diciéndole el pueblo: “Este gobierno ha despertado el enojo y la ira del pueblo porque hasta el derecho a comer se lo han arrebatado.” (Twitter-X- 28/1/24. 6: 32p.m.



La Secretaría de Comunicaciones de Fuerza del Pueblo la amplía: “hay un malestar que está provocando el enojo y la ira popular y, eso requiere, al mismo tiempo, de una nueva esperanza y esa esperanza es la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD”.



Explicó que “el enojo y la ira popular se deben de manera fundamental, a que este gobierno no ha sabido proteger los derechos de los más desvalidos y vulnerables de la sociedad dominicana, los pobres, que hoy día ni siquiera tienen el derecho a la alimentación”. Acusó al candidato-presidente Luis Abinader, de provocar un grave malestar en la sociedad dominicana. Se refirió: “Precios caros en todo, falta de recursos, apagones, aumento de la tarifa eléctrica, inseguridad ciudadana” y que se afecta a los productores del país, poniendo en riesgo la seguridad alimenticia y la sostenibilidad económica.



Lo cierto es que este es el comportamiento acostumbrado del equipo principal de gobierno. En 2000-2004 ocurrió igual con parte de ellos, entonces presidido por Hipólito Mejía, quien parece gobernar con Luis Abinader; y por cierto lo demuestra, teniendo a su cargo áreas sensibles del Estado.



El grupo que gobierna evidencia ignorar sus orígenes, y niegan a los que han dejado fuera. Quizás sea, propio recordarles un adagio bíblico que popularmente se conoce con la expresión: “Hasta eso Dios lo ve”; pero mejor citar la el proverbio completo, como se recoge en Samuel 16:7: “Pero el Señor dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón”.



Efectivamente, a este grupo que gobierna y controla el PRM, el pueblo le está diciendo de muchas maneras “No mires la apariencia exterior, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado; como el Señor mira el corazón”.



Aquél gobierno 2000-2004 encabezado por Hipólito Mejía, dejó un desastre económico, muy parecido a lo que ha provocado ahora en tres años y meses Luis Abinader. Hipólito ni cuenta se dio del desastre económico, la tasa del dólar se colocó igual que ahora, 60 pesos por un dólar, Inflación, desempleo, inseguridad, y como ni cuenta se daba, creyó podía reelegirse y hasta la Constitución modificó. Como se parece aquél gobierno a este de Abinader; Abinader ha sido peor, además de agravarse la crisis económica, cree que se puede reelegir endeudando el país, pero el pueblo está más enojado que cuando estuvo gobernando Hipólito.



Lo dicho por Leonel de que el pueblo tiene enojo, no lo ven los que gobiernan, ellos “…miran la apariencia exterior…” no “miran el corazón” del pueblo. Todo a pesar de que Leonel dijo el pueblo requiere una nueva esperanza. Ahora esa nueva esperanza será alcanzada cuando el pueblo castigue a los que gobiernan en las urnas en los próximos comicios.