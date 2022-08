En el 2021 República Dominicana fue el primer país en recuperar el turismo. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Zurab Pololikashvili vino al país el 9 de mayo pasado para entregar una placa de reconocimiento al presidente Luis Abinader.



Tres meses antes, en ocasión de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, le hicieron un reconocimiento a República Dominicana por el éxito logrado en el control de la pandemia y con las estrategias diseñadas para abrir el país al turismo.



En el 2022 ya no estamos solos. Docenas de países han abierto sus puertas al turismo, pero seguimos brillando en el escenario mundial. El Barómetro de la OMT nos coloca en la lista de países con mejor desempeño en la industria turística. Las últimas previsiones de la OMT dicen lo siguiente:



“Los escenarios prospectivos de la OMT publicados en mayo de 2022 apuntan a que las llegadas internacionales alcanzarán entre el 55% y el 70% de los niveles anteriores a la pandemia en 2022. Los resultados dependen de la evolución de las circunstancias, sobre todo de los cambios en las restricciones a los viajes, la inflación actual, incluidos los altos precios de la energía, y las condiciones económicas generales, la evolución de la guerra en Ucrania, así como la situación sanitaria relacionada con la pandemia. Otros problemas más recientes, como la escasez de personal, la grave congestión de los aeropuertos y los retrasos y cancelaciones de vuelos, también podrían afectar a las cifras del turismo internacional.



“Los escenarios por regiones muestran que Europa y las Américas registran los mejores resultados turísticos en 2022, mientras que se espera que la región de Asia y el Pacífico se quede atrás debido a unas políticas de viaje más restrictivas. Las llegadas de turistas internacionales en Europa podrían ascender en 2022 al 65% o al 80% de las registradas en 2019, dependiendo de diversas condiciones, mientras que en las Américas podrían estar entre el 63% y el 76% de esos niveles”.



El comportamiento de nuestro turismo se corresponde con esa visión optimista de recuperación. Los resultados al mes de julio lo confirman, En el 2019 recibimos 4,166,646 no residentes (turistas) informa el Banco Central, 3,5 millones de ellos turistas internacionales.



Pero en julio pasado nuestros aeropuertos recibieron 4,282,207 no residentes. Esto indica que estamos muy por encima del 76% proyectado por OMT, porque recibimos 2.7% más de turistas (115,566) que en el 2019. Superamos la máxima recuperación esperada para Europa (80%) y para América (73%). Las perspectivas hoy es que el comportamiento de las reservaciones nos llevará a superar los 7 millones de turistas este año. En el 2019 recibimos 6.4 millones, y aún si nos quedamos cortos podremos tener el 100% de recuperación.



Coincido con Papo Blanco, pasado presidente de ASONAHORES: “Vamos muy bien y somos referencia mundial”. Sigamos adelante y mantengamos la tradición de no mezclar política y turismo. No hablemos mal del camello. Nuestras cifras la producen los mismos desde hace más de 30 años.