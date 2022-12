Quizás al leer el título del presente artículo gente que ha seguido mi trayectoria profesional -decenas de años realizando un trabajo ininterrumpido como periodista especializado en deportes y en otras áreas del periodismo- “saltará” de asombro.



Y hasta algunos se preguntarían: Pero, ¿Carlos Nina Gómez se habrá equivocado de tema? La respuesta es rápida: no.



Rafael Santos Badía, veterano maestro de escuela pública y quien durante muchos años tuvo un activo liderazgo en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), desempeña una labor de excelencia (titánica) como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).



El 28 de agosto del 2020, 13 días después de Luis Abinader tomar posesión como Presidente de la República, Santos Badía inició sus nuevas funciones a nivel del Estado y sucedió en el cargo al periodista Rafael Ovalles



También fue diputado al Congreso Nacional y en una ocasión -es lo que recuerdo- se desempeñó como titular de la Superintendencia de Seguros… no quiero que me sindiquen como un articulista que funciona con un lenguaje hiperbólico. Es decir, ser hiperbólico por plasmar en este artículo la eficiencia de Santos Badía al frente del Infotep.



La mezquindad nunca debe estar por encima de los altos valores… de las acciones positivas que en cualquier segmento de la sociedad dominicana adornen la calidad gerencial de quien la realiza. Es el caso del licenciado Rafael Santos Badía.



Un detalle que me motivó a resaltar, con un juicio de valor periodístico, es el excelente trabajo que en todo el país realiza el Infotep. El detalle se sintetiza en un reporte del órgano estatal publicado por la prensa. Al leerlo quedé absorto.



El detalle al que me refiero refiere lo siguiente informe: “El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) concluyó su proceso de graduación anual certificando a mil ochenta nuevos técnicos profesionales en distintas disciplinas, correspondientes a las 14 provincias de la región norte del país, con lo que eleva a más de tres mil los egresados a nivel nacional en este período.



El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, expresó que toda la región Norte del país acoge a los más de mil nuevos profesionales técnicos para continuar cubriendo la demanda de capital humano especializado de toda esta próspera demarcación geográfica”.



Esa es una realidad latente que nadie está en capacidad de denegar.



Al respecto subrayo que por los aportes del Infotep a la educación nacional, no deben “colarse” banderías políticas que puedan impedir su alta validación y trascendencia.



¡La mezquindad es mala consejera y nunca tiene credibilidad!