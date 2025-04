1.- Desde lo más profundo de las gargantas de la mayoría de nuestros connacionales salen las palabras más hirientes para hacer sentir mal a los haitianos negros y pobres que aquí se desempeñan como trabajadores inmigrantes.



2.- Los que desde Haití, empujados por la pobreza, llegan a la República Dominicana a integrarse al mercado laboral, son objeto de todas clase de insultos.



3.- Al inmigrante haitiano le buscan las más variadas formas para, sin necesidad, denigrarlo, injuriarlo y de cualquier forma ultrajarlo.



4.- Hacer sentir anímicamente mal al haitiano que aquí vive de un salario, se ha convertido en una satisfacción, en un agrado de los que discriminan a los negros y a los pobres, y en particular al haitiano que emigra hacia la República Dominicana.



5.- Me he sentido vivamente motivado a hacer este escrito porque para mí fue una agradable sorpresa leer unas sensatas declaraciones públicas hechas por el presidente del Instituto Duartiano.



6.- Nunca, jamás había escuchado o leído que desde el Instituto Duartiano salieran ideas tan ajustadas a la realidad en el sentido de que:



7.- “El nuevo presidente del Instituto Duartiano, Julio Manuel Rodríguez Grullón, pidió esta mañana a los dominicanos antihaitianos ser más tolerantes con los haitianos y dijo que estamos obligados a convivir con esos nacionales en la República Dominicana”.



8.- Y siguió diciendo: “Bueno una corriente entre los dominicanos que no quieren saber de los haitianos, eso es una situación difícil, porque Haití no se va a ir para ningún lado, esta isla está condenada o bendecida, que tiene dos naciones de origen, cultura y costumbres totalmente diferentes”.



9.- Con sentido realista; con conocimiento de la situación de los dos países; reflexionando de manera humanista, mesurada y poniendo por delante la razón, el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, precisó:

10.- “Tenemos que buscar la manera de llevarnos bien con ellos, y en paz, la situación en Haití ahora está muy difícil para eso, lo que nosotros queremos es que Haití vuelva la paz y podamos intercambiar con ellos, los dominicanos que tienen sus motivos y son antihaitianos que tengan un poco de tolerancia, porque no se van a ir los haitianos, indudablemente”.



11.- Hay que recibir como sumamente positiva la posición del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, en su condición de presidente del Instituto Duartiano.



12.- Conviene sacar el odio del seno de la sociedad dominicana, comenzando por rechazar el trato desigual por el color de la piel y la posición social.



13.- Establecer diferencias entre las personas por motivos raciales solo crea desagradables situaciones entre nacionales y pueblos que deben poner de por medio la fraternidad.



14.- Como muy provechosas deben ser recibidas las palabras del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, porque vienen a sacar del ambiente nacional el profundo sentimiento de aversión que se ha sembrado contra la inmigración haitiana.



15.- Dominicanos y haitianos no debemos continuar con una política de tirantez que en nada favorece a ambas naciones. Se impone el franco entendimiento.



16.- Es de desear que el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, al frente del Instituto Duartiano, tenga los mayores éxitos con la colaboración de los directivos que le acompañan en su gestión.