Email it

Prestamos pinceladas al distinguido iuspublicista Emilio Aquino Jiménez, quien escribe sobre un tema de palpitante actualidad:



El mundo siempre tendrá la concepción del punto de vista del observador. Así cuando Dios según la teoría de la creación inicio lo sería el mundo que habitamos, primero separó la luz de las tinieblas, y llamó a la Luz día y la tiniebla Noche, y vio Dios que era bueno… ahora hagamos al hombre… Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana: el sexto día (Génesis, capítulo 1, versículo 1-31). Pero al otro lado de la acera el Diablo contemplaba que lo que Dios estaba haciendo era parte de su ruina como rey de las tinieblas y por tanto miraba todo con sospecha.



Del mismo modo sucede con los partidos y políticos dominicanos, depende de la posición que ocupen en el momento que estén observando, así mismo será malo o bueno lo que están observando o ejecutando. A un observador le basta escuchar los discursos de los políticos y a seguidas se dará cuenta si quien habla está en la oposición-vio que era malo o por el contrario está en el gobierno-vio que era bueno.



Cuando el gobernador del Banco Central de la República Dominica estima que la economía dominicana tendrá un crecimiento de un diez por ciento y que los productos de la canasta básica familiar tendrán una reducción de un dos por ciento. El discurso de un político que dice: “El gobernador del Banco Central está maquillando las estadísticas, los datos ofrecidos no se corresponden con la realidad que está viviendo la sociedad dominicana”. Evidentemente que corresponde con los políticos que están en la oposición. Sin desmedro, que ese mismo gobernador emitía esos mismos datos cuando formaba parte del gobierno de ese político que ahora está en oposición.



El Ministerio de Interior y Policía establece que la delincuencia ha disminuido en un 30 por ciento luego de la implementación del plan nacional de seguridad. El discurso del ministro es aupado por un grupo de dirigentes políticos, estableciendo que ciertamente la sociedad tiene una percepción errónea de la realidad, que la delincuencia ha disminuido. Esos mismos dirigentes políticos que ahora están del lado de Dios, eran los que cuando estaban en la oposición reiteraban que el Gobierno le mentía a la sociedad hablando de una disminución de la delincuencia que en la realidad no existía.



Que si ellos llegaran al Gobierno enfrentarían el mal llevando una labor preventiva con inversión social que mitigue las causas de la delincuencia. Ahora parece que la sociedad lo que tiene es una percepción errónea de la delincuencia. ¡Qué cojones!



En la oposición todo cuanto viene de parte del Gobierno es el Diablo, toda decisión gubernamental es mala por naturaleza. Una vez pasan a formar parte del gobierno, todo es bonanza y prosperidad. Necesitamos más política y menos políticos, esa es la realidad.