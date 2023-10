Cuando el presidente Luis Abinader se dejó sorprender jurando ante Jorge Zorrilla Ozuna, es un mandatario que parece no entender que le están diciendo no cree en él; y más grave, es hacerlo desconociendo que el juramento de un gobernante dominicano es tan sagrado que la Constitución lo establece:



“Artículo 127. Juramento. El o la Presidente y el o la Vicepresidente de la República electos, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional, el siguiente juramento: “Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo”.



“Cualquiera” podría pretender justificarlo diciendo que fue sorprendido, a lo que debe responderse: un Jefe de Estado pone en riesgo ese Estado si se deja sorprender. Es tan grave que equivale a decirle “Ud no dice la verdad”. Un Jefe de Estado, en situación igual debe expresar, como una lección, “el juramento es sagrado y un Presidente lo hace sólo ante la Asamblea Nacional por mandato constitucional”.



Ese hecho se produjo porque todo luce que no se está ejerciendo el Poder, sino que se está haciendo uso de él. Y hay muchos ejemplos. El sagrado sentimiento patriótico constituye el arraigo que da cohesión a la Nación para identificarse y formar el Estado independiente, con eso ha jugado el presidente Abinader y ha llevado a la quiebra al mercado fronterizo; siendo éste el segundo más “relevante” del país.



Abinader nada resuelve y todo lo promete; es “mucha espuma y, no poco, sino ningún chocolate”. Está haciendo con la economía exactamente lo mismo que hizo Hipólito (2000-2004), la lleva a la quiebra. Veamos lo que dice el Banco Central: “Valdez Albizu dijo que el crecimiento acumulado en los primeros nueve meses (enero-septiembre) 2023 fue de 1.7 %.(Listín Diario, 24/10/203 “Economía dominicana creció 3.1 % en septiembre, el mayor crecimiento registrado en el año”.



Al “entrarle a escobazos a la economía” y llevarse de paro el mercado fronterizo, cerrará en diciembre en 1.5%+1.9% el crecimiento del PIB, lo que significa el derrumbe del histórico de 5%. La inflación subirá porque eso implica menos oferta; agréguele lo alto de la tasa del dólar, que es impuesto indirecto, teniendo U.S$15 mil millones en bóveda el Banco Central.



El juramento y los escobazos a la economía tienen el mismo significado, el usar el Poder, no ejercerlo. También con la campaña sucia utilizando ocho mil millones de pesos para comprar o callar la libertad de expresión, dado a conocer por el periodista Ricardo Nieves.



Súmele el descuido imperdonable con el dengue, los apagones, la violencia y delincuencia y, a todo poner a un general, el director de la DNCD a deliberar políticamente contestándole a Leonel, algo que viola la prohibición constitucional.



Leonel había dicho que el país, de ser lugar de tránsito del narcotráfico, ha pasado a consumidor. Pero “el que no tiene hecha, no tiene sospecha”. El amigo perremeísta Dr. Emmanuel Esquea, dijo más: Twitter (22/06/2022.10:44 am): “Quiero ver junto a la noticia de cada incautación de drogas, la información de la incineración de la misma. Cuidado con el reciclaje!”.