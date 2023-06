Mientras otros prefieren hablar de lo trivial que abunda en las redes y de posicionar contenido que promueve antivalores, opto por seguir entregándoles este espacio sobre nuestro rico universo gramatical, en el que abundan conceptos que pueden parecer superextraños, en especial para aquellos que no son curiosos de la lingüística y de la gramática, a propósito del prefijo “super”, que la gran mayoría emplea de manera inadecuada.



La RAE nos recuerda que “los prefijos son elementos afijos, carentes de autonomía, que se anteponen a una base léxica, a la que aportan cierto significado, para formar una palabra derivada”.



En el caso del prefijo “super”, que denota que algo está concebido situado por encima, este se escribe sin tilde y unido a la palabra que afecta o impacta, como es el caso de: superraro, superextraño, supermercado, superfeo, superbonita, supermodelo, superponer, superpotencia, superhombre, superpoblación, superproducción, y hay más ejemplos.



También podemos apreciar el valor del prefijo “super”, en aquellos casos en los que queremos añadir un valor superlativo a los adjetivos o adverbios, como, por ejemplo: superútil, superreservado, superbién, superbueno, superespecial, superbonito, supergrande, supercostoso, superrenovado, superrico, superespecial, entre otros.



Sobre qué no hacer al utilizar el prefijo “super”, la RAE nos recuerda esto: “…No se considera correcta su escritura como elemento autónomo: ‘Se portan súper bien’ (forma errada). No debe confundirse con el adjetivo y el sustantivo súper, que sí son palabras independientes”.



Hay casos en los que el prefijo “super” llevará un guion que lo separe de la palabra que lo una, y uno de ellos es cuando una palabra afectada empiece con mayúscula y, podríamos citar como ejemplo, cuando queramos dar superioridad a una figura que nos parezca muy buena en lo que hace. “En estos casos en los que no se crea un nuevo nombre propio, sino que se usa el prefijo para calificar a una persona o a una entidad, hay que utilizar el guion para mantener esas mayúsculas: super-Messi (sin acento en super porque se pronuncia como átona). Cuando se forma un nuevo nombre propio…”, nos explica al respecto la Fundéu.



Como ya hemos compartido anteriormente sobre los prefijos, reitero que en aquella entrega, y ahora en esta, de nuevo, recomiendo leer y refrescar sobre ellos, porque considero que las normas con respecto a la esencia de este escrito, son un poco complejas y tienden a confundir por lo mucho que abarcan.

¡Gracias por leerme!