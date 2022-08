Email it

Independientemente de la veracidad o no de la versión de que uno de los aspirantes presidenciales del PLD habría decidido retirarse para apoyar a una de las damas que también aspiran a la candidatura, lo cierto es que no necesariamente van a llegar hasta el 16 de octubre los seis peledeístas que conforman actualmente el menú de aspirantes. De hecho, es común en este tipo de procesos que algunos dejen la carrera antes del final, ya sea simplemente para retirarse o para sumarse a otro de los proyectos. Ya en el propio PLD ha ocurrido varias veces.



Precedentes



En el proceso interno del PLD de 1999, tres fueron los escogidos por el Comité Central de la organización para disputarse la candidatura presidencial para las elecciones del año siguiente: Danilo Medina, Jaime David Fernández Mirabal, y Felucho Jiménez. El tercero decidió retirarse unos días antes de la votación, que finalmente ganó Medina. En las primarias del 2003, para definir el candidato del 2004, compitieron los cinco que se inscribieron, y Leonel Fernández ganó la nominación, pero en el proceso siguiente, para elegir el candidato del 2008, el CC escogió como precandidatos a Fernández, Medina y a José Tomás Pérez. Poco antes de las votaciones, Pérez declinó a favor del entonces presidente Fernández. Luego, para los comicios del 2012, se incluyó en el grupo de precandidatos seleccionados a la entonces primera dama Margarita Cedeño, quien no llegó a las votaciones y aún se tejen historias en torno a ese retiro. Independientemente de las versiones, estaba claro que, por varias razones, la candidatura le tocaba a Danilo.