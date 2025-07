El pasado lunes se cumplieron 29 años de la votación de segunda ronda que se celebró en el país, en unas elecciones presidenciales adelantadas, en las que se estrenó el sistema de doble vuelta establecido en la reforma constitucional de 1994. Después de esto se han realizado siete elecciones en nivel presidencial, y todas se han definido en una primera vuelta. De hecho, parecería que el electorado dominicano se ha acostumbrado a propiciar un desenlace en una única ronda de votaciones. Los votantes concentran sus votos en las dos principales opciones del menú electoral, y por eso el partido que se ubica en la tercera posición casi siempre sufre un desplome.



Segunda vuelta en el 96



El proceso electoral de 1996 tenía unas características muy particulares. Se puede decir que se cerraba un ciclo político, porque iniciaba el declive de los principales líderes y surgían nuevos actores. El entonces presidente Joaquín Balaguer, del PRSC, no podía presentarse porque se lo prohibía la Constitución y Juan Bosch, del PLD ya estaba de retiro. Los dos se aliaron para enfrentar a José Francisco Pena Gómez, del PRD, quien completaba la tríada de grandes líderes de la época. El ganador fue Leonel Fernández, candidato del PLD, a quien le tocó inaugurar una nueva fase de la historia política dominicana. Curiosamente, quien era la novedad del proceso hoy es el más veterano de los que competirían en las próximas elecciones.



Los comicios del 28



Cuando se celebren elecciones en el 2028, habrán pasado 34 años de la inclusión del sistema de doble vuelta en la Constitución y 32 años de la única vez que ha sido necesario realizar la segunda jornada. Es temprano para especular en torno a las posibilidades de que se mantenga o no la racha, pero sí se pueden encontrar algunas similitudes en aquel proceso con el que se avecina. Quizás no se pueda hablar de nuevo ciclo, pero la inhabilitación del presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina fuerza la participación de nuevas figuras…