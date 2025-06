Son muchos los factores que podrían provocar, en los procesos internos de los partidos, resultados divorciados de las expectativas y pronósticos de la mayoría. La metodología de elección, las características de la militancia, y el trabajo que cada quién haga o deje de hacer son algunos de los factores determinantes y que explican por qué no siempre gana el más popular o el que tiene mayor aceptación hacia afuera. En los casos ocurridos en el PLD se pueden identificar distintas causas de los resultados inesperados. En el proceso emblemático del 1999, el fuerte en la población era Jaime David Fernández Mirabal, pero el método cerrado favorecía al hombre de las bases, Danilo Medina. En el triunfo de Gonzalo Castillo frente a Leonel Fernández, el apoyo del oficialismo fue determinante, independientemente de que se haya producido o no un fraude, que fue y sigue siendo el alegato de los leonelistas. La victoria de Abel Martínez sorprendió afuera, pero no tanto en el PLD, porque era obvio su dominio de las estructuras. Con el tercer lugar de Margarita Cedeño, quedó evidenciado que su gente no hizo lo que tenía que hacer para convertir su popularidad en votos.



Otros casos



El PRSC se acostumbró a presentar a Joaquín Balaguer como candidato presidencial, y cuando ya este no estaba, tuvo dos procesos internos traumáticos. Y en ambos resultó derrotado el que parecía que ganaría. Para las elecciones del 2004, el candidato natural era Jacinto Peynado y el ganador fue Eduardo Estrella. En el proceso siguiente, era Estrella el que parecía la opción lógica, y la candidatura la ganó Amable Aristy Castro. El PRD tuvo un caso de resultado sorpresivo para los comicios de 2012, cuando Hipólito Mejía le ganó a un Miguel Vargas que en ese momento controlaba las estructuras del partido y contaba con el apoyo de la mayoría de los alcaldes y legisladores perredeístas. Creado el PRM, Luis Abinader le ganó dos veces a Mejía. No fue sorpresa el resultado, aunque sí el amplio margen, en ambos casos.