Cada uno de los principales partidos tiene una situación particular, pero el elemento común es que el activismo de los presidenciables comenzó bien temprano. Eso tiene varias explicaciones y una de ellas es que casi todos los que aspiran, si llegan a ser candidatos, estarían ejerciendo ese rol por primera vez. Hay un afán natural por darse a conocer y proyectarse, lo que se traduce en un febril activismo, que se intenta disfrazar pero cada vez se ve más claro.



Lucha entre muchos



La lista de presidenciables del PRM va por ocho, y contando, aunque es posible que ya estén todos los que son. El partido oficialista ha estado llevando bien hasta ahora su lucha interna, porque se ha dado con discreción y ha imperado el respeto. Pero ya comienzan a verse señales que deberían preocupar a los perremeístas. A Eduardo Sanz le hicieron una campañita negativa en las redes sociales esta semana, y por algún motivo casi nadie sospecha de enemigos externos, sino de adversarios internos. Yayo se lo tomó a chiste y el asunto quedó en lo anecdótico, pero debe ser tomado como un aviso.



Muchos, pero sin lucha



Una de las consecuencias negativas de que en el PLD se haya querido adelantar el proceso sin consenso, es que hay aspirantes que se promueven y otros que no lo hacen, creando un ambiente desigual. El partido morado hizo lo que nunca se había hecho: designó árbitros, pero sin competidores. Se saben quienes aspiran, pero hasta ahora el único que lo hace abiertamente es Francisco Javier García.



Lucha de uno, casi dos



En un partido con un líder que ha sido presidente tres veces y está habilitado para buscar de nuevo el cargo es lógico que no haya lucha interna. Es cierto que hay muchos que entienden que en vez del padre debe ser el hijo, pero eso no ha generado conflictos ni se espera que llegue a tanto. Se puede decir que tienen una ventaja. Un líder con experiencia, un emergente con buenos números y cero posibilidad de que haya división.