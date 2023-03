A la gente del PRM le tocará tomar una decisión importante que no se puede prolongar demasiado. El partido oficialista tiene que buscar un candidato o candidata a la alcaldía del Distrito Nacional, que le garantice conservar esa posición, que políticamente tiene importancia real y simbólica. Se trata de la alcaldía de la principal demarcación del país, la cual controla el PRM desde 2016.



El panorama



Los otros dos principales partidos están mucho más adelantados en cuanto a la definición de la candidatura a la alcaldía de la capital. En Fuerza del Pueblo, todo indica que Rafael Paz será el candidato, mientras que en el PLD el asunto está entre Andrés Navarro y Domingo Contreras, aunque hay una versión de que una presidenciable es considerada para la nominación. De su lado, el PRM tiene una situación particular. Carolina Mejía se encuentra una posición parecida a la que se encontraba su antecesor y compañero de partido, David Collado. Carolina tiene altos niveles de aceptación y si se postula tiene las de ganar, pero al parecer no quiere seguir en el cargo. Alfredo Pacheco, hasta hace poco percibido como el candidato natural en caso de que no aspirara la actual alcaldesa, parece que tampoco está interesado. Es por eso en el PRM se barajan nombres…



Los que suenan



Como hace un tiempo pusieron a sonar el nombre de Roberto Salcedo, muchos se preguntaban si era el padre o el hijo. La lógica los descarta a ambos. Ya el padre fue alcalde tres veces y el hijo apenas da sus primeros pasos como político y funcionario y luce enfocado en lo que hace. Fellito Suberví, presidente del PRM en la plaza, ha dejado claro que lo que le interesa es seguir en su cargo o ascender a otra posición y Hugo Beras, otro potencial aspirante, de seguro está más interesado en dejar su impronta en Intrant que en candidatearse. En los últimos días ha sonado, por lo bajo, el nombre de una figura que tiene las características de ser el “gallo tapao” del PRM: el ministro sin cartera Neney Cabrera. El tiempo dirá…