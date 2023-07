Cuando Alfredo Pacheco se inscribió en el PRM como aspirante a repetir como candidato a diputado estaba despejando una de las principales incógnitas del actual proceso electoral. Actores políticos y espectadores estaban pendientes de la decisión que debía tomar Pacheco, uno de los principales líderes políticos del Distrito Nacional. El actual presidente de la Cámara de Diputados llegó a barajar las posibilidades que tenía de frente. O aspiraba a continuar como diputado, o buscaba uno de los dos principales cargos electivos del Distrito Nacional, o sea, la senaduría o la alcaldía. Con el agravante, para sus adversarios internos y externos, de que él tiene el perfil para cualquiera de los puestos. Finalmente, se fue a lo más seguro, y optará por seguir como diputado por la circunscripción dos de la capital.



Otras decisiones pendientes



Hay otras decisiones pendientes, algunas que dependen de una figura y otras de grupos más amplios, que podrían impactar en el proceso electoral. La alianza opositora sigue siendo una de ellas, y aún no está claro si va o no va, porque un día parece que hay indicios de que sí, y al otro día luce que se han impuesto los “anti alianza”, que al parecer, no son pocos ni débiles. Otro tema que genera expectativa y que sería relevante en uno u otro sentido, es la decisión que debe tomar Carolina Mejía sobre la posibilidad de repetir o no como alcaldesa del Distrito Nacional. Su indecisión es la que ha generado el intenso activismo de Neney Cabrera, Aníbal Díaz y Alberto Atallah en busca de la nominación. Y otro que no parece decidirse es Omar Fernández, a quien ya se visualizaba como candidato a senador de la Capital por Fuerza del Pueblo y ahora aparece en un video mirando hacia el Ayuntamiento y hacia el Congreso, enviando el claro mensaje de que aún no sabe si aspirará a la senaduría o a la alcaldía.