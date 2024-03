La selección del compañero de boleta es una de las decisiones importantes que debe tomar un candidato presidencial, aunque no necesariamente es determinante. Las elecciones se ganan o se pierden por una multiplicidad de factores internos y externos. La definición de una candidatura vicepresidencial es solo un elemento, entre muchos. A veces este aspecto se sobredimensiona, y se cree que la designación del copiloto puede determinar el éxito del vuelo. Es muy común que cuando el candidato presidencial tiene que dar ese paso, se considere la posibilidad de seleccionar a un extrapartido, que puede ser alguien de otro partido o alejado de las actividades partidarias, como un recurso para sumar votos. Pero la experiencia reciente indica que las mutuales ganadoras son conformadas por candidatos del mismo partido que se complementan entre sí.



Ganadores



Un candidato presidencial tiende a seleccionar un vice con el que se siente cómodo, aunque a veces la selección recae en una figura del mismo partido pero de otra facción, para compactar la boleta. Un ejemplo de ello es el caso de Joaquín Balaguer y Jacinto Peynado, ambos fallecidos. El veterano líder reformista tuvo que seleccionar en el 1994 a quien buscaba sustituirlo porque necesitaba presentar una imagen de unidad. Algo similar ocurrió con Danilo Medina en el 2012 y 2016, cuando seleccionó a Margarita Cedeño, potencial aspirante y además, considerada de otra facción en el PLD, pero su figura compactaba la oferta. Leonel Fernández, en el 1996 seleccionó a Jaime David Fernández, conformando una mutual que iba a tono con el slogan del “nuevo camino”. En el 2004 y en el 2008 se fue con Rafael Alburquerque, que no le sumaba porque era de los suyos, pero tampoco le restaba. En el 2000, Hipólito Mejía estaba tan claro que Milagros Ortiz era el complemento perfecto, que la eligió antes de ganar la candidatura. En el 20, Luis Abinader, del PRM, tomó una decisión arriesgada, al seleccionar a Raquel Peña, conocida en el ámbito académico y empresarial, pero no en la política. Ahora repite la fórmula, una decisión lógica, porque ella aprobó con altas calificaciones como segunda a bordo.