Margarita Cedeño se coloca a la ofensiva, al menos mediáticamente, en un momento clave, porque ya inició la cuenta regresiva de la consulta que el PLD realizará para definir su candidatura presidencial. En términos de movilización y de visibilidad, Abel Martínez le había estado comiendo los caramelos a ella y al resto. Eso cambió, y no solo por la irrupción suya, accidental o intencional, en una asamblea de gente de Abel, lo cual podría ser anecdótico, sino por lo que sucedió días antes. Fue la primera, y hasta ahora la única figura del PLD que visita las zonas afectadas por el huracán Fiona, y no para saludar o consolar, sino para llevar ayudas.



LF y un nuevo ministerio



Leonel Fernández está en el exterior, pero se siente igual o quizás más que si estuviera aquí. Eso muestra el peso de su liderazgo, pero sobre todo el buen manejo mediático, suyo y de su equipo. En eso, pocos compiten con él. Sus actividades y declaraciones tienen gran resonancia y, sobre todo en las redes, tiene sus “haters”, pero sobre todo quienes le aplauden todo, hasta sus pifias. El hombre propuso la creación de un nuevo ministerio en momentos en que la tendencia es reducir burocracia y controlar gastos, y eso fue considerado por muchos como una idea genial. El que es líder, hasta equivocándose cae bien.



El PRSC aún respira



Un hecho político del fin de semana es que se descubrió que, contrario a lo que se podría pensar, el PRSC todavía vive. Y no solo por la actividad nutrida de un hotel de la Capital. Eso es lo de menos. Lo que demuestra que el partido rojo aún vive es que aún hay grupos disidentes en sus filas.