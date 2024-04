La inversión extranjera es un aporte de capital realizado por personas naturales o jurídicas no residentes en el país donde se consigna la operación.



En el marco de esa amplia conceptualización se inscribe lo que se llama inversión extranjera directa (IED).

La IED involucra la transferencia de capital con el objetivo de establecer empresas o filiales. La IED es un importante pilar de cooperación internacional entre economías; que crea vínculos de largo plazo que fomentan el desarrollo de los países.



A partir de lo referido se destaca que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 2022 situara a la República Dominicana como segundo destino con más proyectos de energías renovables en la región, a la par con Chile y solo superado por Brasil.



Lo dicho desde la CEPAL no se queda en el año 2022, ni se circunscribe solo a las fuentes no convencionales de energía. Ya en los tres primeros trimestres del año 2023 energía tanto convencional como no convencional había liderado la IED de acuerdo con los informes del Banco Central de la República Dominicana-BCRD- con monto de 826.9 millones de dólares, equivalentes al 24.46% del total de la IED en esos 9 meses; y concluyó el año 2023 prácticamente a la par con turismo lo que en sí mismo tanto dice (1071.1 frente a 1182.1, en millones de dólares) como flujo de IED por actividad económica.



Lo presentado se entenderá mejor en lo etiológico, es decir desde sus causas, al destacar solo algunas de las iniciativas del Ministerio de Energía y Minas-MEM- en cuanto a promover la IED en proactivas acciones internacionales; entre lo más reciente -14,15-3-2024-, se efectuó en el país la VI Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas con más de 700 participantes y cuyo éxito suscitó entusiastas reconocimientos; la IX Cumbre de las Américas 6-10 de junio de 2022, en los Ángeles California y en la que el país moderó la mesa de renovables; y en la XXVIII Cumbre Iberoamericana 24-25 de marzo de 2023 realizada en el país y en la que el MEM promoviera la declaración conjunta sobre la transición energética.



De la IED y la cooperación internacional a la cual se asocia, se destaca el curso Diplomacia Energética, 30 de junio al 8 de agosto del 2023, impartido virtualmente por connotados especialistas para nuestros representantes en distintos lugares del planeta y que el MEM coordinara con el Ministerio de Relaciones Exteriores-MIREX-.



Es evidente que desde la IED en energía se construye una senda de muy valiosos aportes a la nación.