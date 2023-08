Cuando no disponer el dinero necesario para tus necesidades básicas, no es tu culpa; tampoco es de tu pareja, menos de tus hijos y demás familiares. Las crisis económicas afectan nuestras inteligencias emocionales y con facilidad miramos alrededor y no hacia los verdaderos responsables.



Somos un pueblo que se organizó en un Estado que es dirigido por un Presidente, acompañado por una organización política; en este momento se llama Luis Abinader y la organización PRM. Ofrecieron un cambio, pero lo que todos sentimos es un retroceso. La obligación de los que gobiernan es manejarse adecuadamente si hay una crisis mundial con efectos en el país, como toda crisis de esa naturaleza.

No es tu culpa que el gobierno haya quebrado productores avícolas y que la libra de pollo esté entre 80 y 100 pesos; y que un huevo cueste $10, por lo que comerte un arroz con huevos se dificulte porque la libra del cereal está entre $32 y $55. Mucho menos un locrio de cerdo porque han quebrado los porcicultores y una libra de cerdo cuesta $195, con tendencia a subir porque se importa y el dólar está subiendo.



Aguántate si quieres desayuno o cena con plátanos porque está entre $35 y $40, y si es con rueditas de salami éste está a $190, si es queso a $200, si es huevo ya te dije. Tu pareja ni la familia tiene la culpa si son unos spaghettis que están a $40. Fíjate que acompañarlos con res es una parejería porque está a $252; si los plátanos, el arroz y los spaghettis hay que engrasarlos este a $700 ¿Moro? La habichuela está a $80 y vimos el arroz: a todo esto no hemos hablado del sazón ¿Un pan con aguacate? Dos panes a $15 y un aguacate $50.



El viernes se anunció que el dólar alcanzó para la venta US$1xRD$56.88; eso significa que todos los alimentos de la canasta básica van a subir, porque tienen un componente importado para producirlos o cosecharlos o, peor, este gobierno ha quebrado a los productores.



La violencia en la convivencia familiar y social es muy difícil de manejar, porque se da en el hogar, por un parqueo, en el vecindario (y el vecino es un familiar cercano). No culpemos a familiares y vecinos, el único culpable es el gobierno. Ahora te darán de todo, porque creen que el presupuesto nacional es de ellos, por demás tienen un desorden en todo.



Si te dan, cógelo (menos golpe) y para salir de ellos sabes qué hacer. Ellos están, como dijo el Dr. Rafael Alburquerque Castro, en su columna del pasado viernes en El Caribe, bajo el título “Las cuentas no cuadran” termina diciendo que ellos, el Presidente y el PRM, “No se han dado cuenta de que han caído en su propia trampa. Aún no lo saben, pero se han convertido en rehenes de sus propias ilusiones. Su desconocimiento de la realidad en la que vive el pueblo los hace tropezarse constantemente con sus propias mentiras. Y ese pueblo engañado hablará en el 2024”



¿Nos damos cuenta? ¡La culpa ni es tuya ni de tu pareja, tampoco de los hijos, demás familiares ni vecinos. Desahogarse con ellos no resuelve, más bien agrava. Habla el 2024.