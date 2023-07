En estos días leí un artículo sobre las razones por la que las personas prefieren enviar un mensaje de voz en vez de hacer una llamada. Tras analizar el contexto me doy cuenta que esto podemos llevarlo más allá, como pensar en la manera que está influyendo la cantidad de opciones de comunicación en la posibilidad de desarrollarnos en la que no somos buenos, o simplemente nos resulta de nuestro agrado.



Es que veo personas que prefieren el mensaje escrito antes que el de voz, y mucho antes que la llamada misma. ¿De qué depende?



Veamos, el artículo decía que las personas usan el mensaje de voz por tres principales razones: Sentir control, no ser interrumpidas y poder esconder las emociones.



Más cómodo es con el texto. Las tres características anteriores son más fáciles de obtener cuando tecleamos. La diferencia es el tiempo que invertimos.



Vuelvo a mi inquietud planteada en el primer párrafo: ¿Perdemos la oportunidad de desarrollarnos en el tipo de comunicación que no preferimos? Me parece que sí. Tener alternativas es siempre perjudicial para practicar lo que no usamos. Por eso en el béisbol los lanzadores tienden a no ser buenos bateadores. Ni si quiera se les exige dicha habilidad.



Si no me gusta hacer llamadas y tengo la opción de textear o enviar notas de voz, es lo que haré. Si los jóvenes se encuentran desde siempre con esta oportunidad, muy posiblemente nunca desarrollen su comunicación por teléfono. Tan necesaria para muchos negocios.



Me dirán: “Diego Sosa, los jóvenes entre ellos no necesitarán ese tipo de comunicación.” Pero, es que tendrán que interactuar con otras generaciones, ¿qué harán en ese momento?



Las habilidades de interactuar y activar nuestras neuronas especulares (responsables en gran parte de la empatía) van quedando en pasividad y quien no las usa, termina con terror a utilizarlas. El siguiente nivel es perder las habilidades de comunicarnos en tiempo real, conversar, hablar con personas, etc. ¿Llegaremos ahí?



Si algún tipo de comunicación te da trabajo: ¿Te atreves a enfrentarte a ti y usar ese medio temido?