Hoy anunciamos el inicio de la temporada más esperada no sólo por la clase artística dominicana, también por el público en general. Hablar de Premios Soberano, es hablar de historia cultural, de arte, de pasión de entrega y trayectoria.



Ya son 37 años de trabajo continuo de un lauro que ha sobrepasado todo tipo de vendavales y que gracias al compromiso de Acroarte y Cervecería estará listo para continuar enalteciendo el arte dominicano en sus diferentes dimensiones.



Siempre hemos creído en los cambios, no sólo de palabra, sino con hechos, en nuestra primera gestión al frente de la institución aplicamos un sinnúmero de mejoras importantes que dieron como resultado dos premiaciones exitosas en producción y organización, y ese sigue siendo nuestro compromiso.



Como mujer de retos, me han tocado muchos, sin embargo, cada vez que debo enfrentar grandes obstáculos que pudieran hacer el camino de la meta más difícil, sólo respiro, oro y me encomiendo al Señor, convencida de que si Él permitió que estemos en una posición, Él me ayudará a enfrentar todas las tempestades por fuertes que sean.



Hoy que tenemos noticias importantes que dar, recuerdo dos frases de dos figuras vinculadas al arte: “La clave de la vida es aceptar desafíos. Una vez que alguien deja de hacer esto, está muerto”, dijo Bette Davis, tal vez por eso siento que los retos me persiguen.



Pero luego Benjamin Johnson me recuerda que “quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza”.



En Acroarte estamos listos para el siguiente, con la fortaleza necesaria y el compromiso suficiente como para mantener nuestra premiación por otros cuarenta años más. Convencidos de que en cada paso, seguimos construyendo una historia que será difícil de borrar de los corazones del pueblo dominicano y que ha de quedar registrada como Patrimonio Cultural de la Nación.



Queremos seguir impulsando lo mejor de nuestro arte y al hacerlo aportar al desarrollo artístico nacional, como lo hemos hecho desde que en 1984 un grupo de valiosos hombres y mujeres decidieron poner en marcha una institución que tiene bien ganado su sitial y que cuenta entre sus mejores activos con su gente.



Hoy es día de celebrar que el arte está de fiesta y Acroarte junto a Cervecería seguirán trabajando para que este galardón siga creciendo no sólo en popularidad, sino en contenido y compromiso cultural.