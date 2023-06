Email it

¿Qué decir de Europa en cuanto a la gerencia de los Estados para contribuir con las condiciones de vida de las personas? ¿Y de la transparencia en cuanto a la honestidad con la cual se gestionan los recursos públicos? ¿En relación con la democracia, cómo evaluarla?



Interesantes referencias previas. Frente a los 50 países que conforman el continente europeo resalta cómo otros dos países, la India y China, individualmente casi duplican la población total de Europa, 1425 y 1412 millones frente a 747 millones; Europa además , en cuanto a población y extensión, es de menores dimensiones que los demás continentes a excepción de Oceanía.



Aun así desde el territorio de Europa se llegó a dominar a todos los demás continentes. Países europeos colonizaron en Asia, África, América y Oceanía. Con el desarrollo de la economía de mercado a partir de la etapa de la Revolución Industrial el dominio europeo en el mundo se incrementó considerablemente.



Con el tiempo y no al margen de lo anterior, en una importante proporción de países de Europa se ha avanzado considerablemente en desarrollo humano, transparencia en la gestión de los recursos públicos, y en democracia; contradictoriamente con reminiscencias aun de formas de gobierno monárquicas, y hasta aunque excepcionalmente, formas autocráticas de gobierno.



Interesante es recordar que el modelo de democracia occidental tiene su más lejano origen en un país europeo como Grecia, asiento de la llamada democracia ateniense, sin olvidar cual paradoja de la historia que la “democracia” coexistió con la esclavitud.



Además lo que fue desde el escenario europeo y el impacto que tuvo para para la propia Europa y el mundo el Imperio Romano, el “Descubrimiento”, o en la etapa contemporánea la Primera y Segunda Guerra Mundial.



Una de las más interesantes experiencias en la historia en cuanto a los avances de los factores referidos es la Unión Europea; al presente la integran 27 Estados con varios aspectos de la gestión que son compartidos, incluyendo una moneda común, el euro.



Hay 23 países que no forman parte de la Unión Europea, por lo que no procede asociar al continente en su conjunto con esa interesante experiencia de integración y gestión.



Más allá de aspectos generales se han de examinar a partir de países específicos, cual muestra, los factores de referencia.



Evidentemente que el mundo que conocemos hoy bastante que se ha configurado desde Europa.

Lo referido en su forma general ya dice mucho del largo y complejo proceso del desarrollo humano y de cómo aún en y desde el también llamado Viejo Continente, son tantas las lecciones para el presente y el futuro de la humanidad.