Mantener familias sanas, y por ende los miembros que las componen, ha sido desde el primer día, es y será el único objetivo por el cual cada semana, por más de una década, a través de Por Tu Familia intentamos dejarles un aporte a cada uno de ustedes que nos leen, precisamente en búsqueda orientación, dejándose acompañar de nosotros.



Hemos visto, según datos de las autoridades, que en nuestro país han aumentado los trastornos emocionales y psiquiátricos, de manera especial aquellos generados por el estrés diario, como ansiedad, angustia, entre otros. Es bueno aclarar que, después de la situación vivida a partir del año 2020, se ha dado importancia por primera vez al papel que desempeña en la vida cotidiana la salud mental, con lo que se ha creado cierto nivel de conciencia en utilizar a los especialistas en esta área. En mi experiencia práctica, ya hablar de un psicólogo o de un psiquiatra es más fácil, tanto que las personas expresan “estoy asistiendo”, “estoy llevando un hijo”, “está yendo mi esposo” o “estamos yendo en familia para que nos ayuden a resolver problemas que nunca habíamos querido enfrentar”. Con esto no digo que no haya aumento, pero es importantísimo tomar esto como parámetro antes de dar por sentadas todas estas estadísticas, ya que podría ser una variable determinante en ello.



No podemos negar que las personas se han afectado grandemente por lo que hemos reiterado en múltiples ocasiones por esta vía, el efecto generado de miedo, pánico, por el manejo dado a la llamada crisis sanitaria. Las palabras “prevención”, “evitar”, “buscar” han estado presentes en nuestras posiciones para una familia saludable, donde los que interactúan dentro de esta se acepten, respeten, apoyen entre sí, y enseñándoles que no hay una sola perfecta, por lo cual se debe evitar la comparación con otras.



Estamos muy a tiempo en nuestra sociedad de preservar y mantener los paradigmas, valores morales, cristianos, éticos y, sobre todo, los roles a desempeñar por papá, mamá, tutor (debido a que a veces son los abuelos, porque la madre ha emigrado, o trabaja todo el día), teniendo siempre claro que la autoridad la tienen estos.



Dejar bien sentado que, como en todo grupo social, tiene que haber jerarquías, es una de las cosas que no podemos perder bajo ningún supuesto, ya que hoy se entiende que crear autoestima en los niños es dejarles hacer lo que les plazca, imitar todo aquello que quieran seguir, ya sea redes, colegio, no importa la fuente.



Blindemos a nuestras familias como nunca antes.