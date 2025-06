El pasado viernes 30 de mayo iniciamos la Expedición Ercilia, una amplia jornada de presentaciones del documental “Ercilia Pepín, ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad”, en las 32 provincias, en las principales universidades del país y en los liceos que llevan el nombre de esa insigne maestra y patriota santiaguense.



La jornada, impulsada por nuestro canal SeñalesTV y que cuenta hasta ahora con el respaldo del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Cultura, del Banco Popular, la Alcaldía de Santiago y Coopnama, comenzó con la presentación del documental en la ciudad de Azua, en un acto que contó con la participación de las principales autoridades, líderes sociales y profesionales, autoridades educativas y el gremio de los profesores. La meta es que cada semana el documental sea presentado en una de las provincias del país.



Para complementar y ampliar la Expedición Ercilia, a partir de esta semana incluimos también la difusión de un nuevo libro que, con el mismo nombre del documental, pondremos a a circular el próximo viernes 13 de junio en una actividad a realizarse en el auditorio de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, en la ciudad de Nueva York.



Este nuevo libro es el resultado del proceso de investigación realizado para la producción del documental. En ese proceso hicimos una amplia documentación de toda la vida y obra de Ercilia Pepín, pero mucho de los detalles y documentos consultados no pudieron ser incluidos en la edición final de documental, por lo que, tomamos la decisión de escribir y publicar un libro donde se pudieran ampliar el análisis y la dimensión de los grandes aportes de ella a la nación dominicana.



Ercilia Pepín es un ejemplo de maestra, de patriota y de mujer llena de dignidad. Una maestra que enseñó a muchas generaciones de estudiantes de Santiago, que modeló con su ejemplo todas sus enseñanzas, de las primeras mujeres dominicanas que alcanzó la categoría de intelectual en el más amplio sentido de la palabra, defensora a ultranza de la soberanía nacional y firme impulsora de los derechos de la mujer.



Ercilia fue una ferviente defensora de la soberanía nacional. El patriotismo fue parte integral de toda su vida. Convirtió la escuela en esencia de la patria, fue una militante firme y permanente de la defensa de la independencia nacional. Su alto compromiso patriótico se mostró con su lucha constante en contra de la primera intervención militar de los Estados Unidos a nuestra nación en 1916. Y ese gran espíritu patriótico se extendió también a otros países del continente, pues fue firme defensora de la independencia de Nicaragua cuando esta nación centroamericana fue invadida por los Estados Unidos en 1927. Ercilia expresó su apoyo al ejército libertador de Nicaragua que encabezó el general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto César Sandino, quienes enfrentaron con gran valentía esa funesta invasión.



Ercilia Pepín fue también una gran defensora de los derechos de las mujeres. Con una visión que estaba adelantada a su época, Ercilia orientaba su lucha en exigir que a la mujer dominicana se le dieran los mismos derechos y los mismos privilegios que le otorgaban las leyes dominicanas a los hombres. Su criterio no era una lucha en contra de los hombres, sino a favor de la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres.



El libro “Ercilia Pepín, ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad” forma parte del movimiento para el rescate y difusión de la vida y obra de Ercilia Pepín, que iniciamos con el documental. Nuestro interés es lograr que la sociedad dominicana le tribute un gran reconocimiento a esta extraordinaria mujer, valiosa maestra y gran patriota.



Como parte de la Expedición Ercilia, estamos también haciendo todo el esfuerzo para que el Congreso Nacional la declare “Heroína Nacional”, para que el 7 de diciembre, día de su nacimiento, sea declarado como “Día Nacional de Ercilia Pepín” y que el mausoleo donde reposan sus restos, en el Cementerio Municipal de Santiago, sea proclamado como una extensión del Panteón de la Patria o, en caso de que la familia no se oponga, sus restos seas trasladados a ese sagrado espacio donde reposan los restos de muchos hombres y mujeres que han defendido la patria dominicana.



Esperamos que este nuevo libro que publicamos sobre la vida de Ercilia Pepín, contribuya con esos propósitos, y confiamos que el Ministerio de Educación y la ADP apoyarán esta causa y permitirán que los estudiantes y profesores dominicanos conozcan y asuman el gran legado de esa ejemplar maestra y patriota.