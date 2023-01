Madrid, España. El éxito alcanzado por la nación dominicana en la 43 versión Fitur 2023, realizada este fin de semana en Madrid, no es fruto de la casualidad. Desde hace muchos años nuestro país tiene una destacada participación en ese evento por varias razones. En primer lugar, porque la mayor parte de la infraestructura turística dominicana es propiedad de inversionistas españoles y, en segundo lugar, por habernos convertido en una potencia turística del Caribe y América Latina, no podemos estar ausentes de ningún escenario donde podamos vender nuestra nación como destino importante para turistas e inversionistas en esa área de la economía.



Hasta el año 2019, y durante los dos gobiernos del presidente Medina, el turismo dominicano llevaba una ruta de gran éxito y gran presencia internacional. Desde su ascenso al poder en el 2012, Danilo afirmó que el turismo sería “la locomotora del desarrollo de la República Dominicana” y que la meta era alcanzar 10 millones de turistas en 10 años. Y como presidente no escatimó ni esfuerzos ni recursos para seguir consolidando al país como una potencia turística.



Fitur- 2020, realizado en enero de ese año y el último antes de la pandemia, fue un escenario de gran significación, pues por esa sabia orientación del presidente Medina y el brillante trabajo realizado por el ministro, Francisco Javier García, la República Dominicana fue reconocida por su logros en turismo y se consiguieron más de mil millones de dólares en nuevas ofertas de inversión para ampliar el mercado y la capacidad turística de la nación dominicana. Pero en marzo del 2020 llegó la pandemia del coronavirus y todos planes de turismo fueron frenados. El país se cerró totalmente y parecía que era el final. En medio de la difícil situación creada por el covid y con un proceso electoral en camino, entre los meses de mayo y junio, el presidente Medina se reunió con los empresarios turísticos y acordaron abrir los hoteles a principios de julio, tomando todas medidas sanitarias de lugar, tanto para el turismo interno como internacional. Al ser electo presidente, Luis Abinader tuvo confianza y continuidad en el sector turístico. Esa visión del presidente Abinader, y el amplio trabajo del ministro Collado, se coronaron con un amplio éxito. La recuperación fue rápida y muy efectiva.



Por todo eso, no hay dudas de que la participación de la República Dominicana en Fitur 2023 tiene dimensiones históricas. Todo se inició con la inauguración del impresionante stand dominicano en el recinto ferial de Ipanema Madrid, el miércoles 18 de junio en horas de la mañana. La feria fue inaugurada por el rey Felipe VI y la reina Letizia, y como ya es costumbre desde hace unos años, los reyes visitaron el stand dominicano en su breve recorrido por las instalaciones de Fitur.



El stand dominicano, diseñado por la arquitecta Liza Ortega, tenía 52 espacios para reuniones, deliberaciones y acuerdos comerciales. Además contaba con atracciones muy llamativas como merengue, bachata, tabaco, chocolate, ámbar y una exposición inmersiva con cuatro grandes pantallas donde los asistentes se veían dentro de las playas, ríos, montañas y todas las bellezas de la República Dominicana.



Uno de los logros más significativos fueron los 1,645 millones de dólares anunciados por David Collado para ser invertidos en varios proyectos turísticos en el año 2023. De acuerdo con el ministro de Turismo con esa inversión se crearán más de 3 mil nuevas habitaciones y se generarán más de 10 mil empleos entre directos e indirectos.



Otro logro que debe ser resaltado y valorado en su justa dimensión, es el hecho de ver juntos a los tres principales bancos del país, dándole un apoyo firme y decidido al turismo dominicano. Esa es una buena señal y un soporte fundamental para el sector. El Banco de Reservas anunció apoyo a una inversión de más de mil 300 millones de dólares para nuevos proyectos turísticos y además inauguró una oficina en Madrid. El Banco Popular informó que su cartera de créditos para el turismo suma ya 1,204 millones de dólares y que para el 2023 apoyará inversiones por 640 millones de dólares. El Banco BHD informó que su financiamiento a proyectos turísticos para el año 2022 y 2023 ya alcanza un total de 625 millones de dólares.



Finalmente, resalta como un gran logro el hecho de invertir 735 millones de dólares para convertir a Miches en el nuevo destino turístico dominicano, con el comienzo de la construcción del primer Hotel Planet Hollywood en el proyecto Punta Bergantín de Puerto Plata y del primer Hotel Sport Illustrated en Cap Cana.

Momento de inauguración del stand dominicano. El Rey Felipe VI y la Reina Leticia visitaron el stand dominicano de Fitur 2023. El administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, al momento de inaugurar la oficina de servicios de ese banco en Madrid.