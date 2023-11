Porque no es una figura decorativa en el Palacio Nacional; porque nunca habíamos tenido en la Vicepresidencia de la República a una persona que trabajara tanto; porque no ha habido ningún gabinete, de los que ha encabezado por encargo de Luis Abinader, del que no haya salido airosa; porque sabe exponer sus ideas y responderles con ellas a quien sea; porque siempre ha elevado las premisas trazadas por el presidente de la República como fundamento de sus actuaciones… Por todo eso, Raquel Peña merece de sobra, como lo ha decidido Abinader, seguir siendo vicepresidenta de la República.