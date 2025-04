A propósito de la lamentable tragedia en la discoteca Jet Set un autor, desconocido para mí, publicó en las redes sociales un mensaje sobre cómo debemos vivir, el cual me parece excelente, por lo cual lo reproduzco íntegro a continuación:



“Hoy la vida nos vuelve a recordar una gran verdad. Nadie tiene comprado el mañana. Un segundo puede cambiarlo todo. Una noche de música puede terminar en silencio.



Por eso, ama sin orgullo. Perdona sin condiciones. Trata bien a la gente, aunque no te entiendan. Ten el alma liviana, la conciencia tranquila y el corazón disponible para lo que venga”.



Yo agrego vive la vida en paz, sin hacer daño a nadie. Construye tus éxitos sustentado en conocimientos y resultados; no ascienda sobre el cuerpo de los demás.



Sonríe cada día. Como dijo Charles Chaplin: “Un día sin sonreír, es un día perdido”. Nunca sabemos a quién una sonrisa nuestra alegrará su día.



Abraza cada día por más de 20 segundos a tu esposa, hijo u otras personas. Un abrazo de más de 20 segundos puede devolver la energía a cualquier ser humano, de acuerdo con expertos en comportamiento humano.



Sirve y sé bondadoso “sin mirar a quien”, y sentirá al final del día una gran satisfacción. No te crea más grande o pequeño que otros. Todos somos iguales. Solo podemos ponernos más pequeño en medio de dificultades. Demos las gracias por todo, incluso por la oportunidad de vivir un día más.



Camina, corre, salta, haz ejercicio y disfruta de la naturaleza para sentir la frescura de la vida, sea solo, junto a familiares, amigos u otros relacionados.



En fin, venimos a este mundo a disfrutar la vida, ser feliz y servir, amparado en la gracia de Dios, sin importar el tiempo que estemos en este mundo terrenal, que puede ser largo o corto.