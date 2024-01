La Fitur 2024 se proyecta como un éxito para el país. Se han anunciado acuerdos interesantes para el sector, nuevos hoteles, nuevos vuelos y se han presentado nuevos destinos turísticos (Miches y Pedernales). Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, (Ahora ONU Turismo), dijo que los éxitos del turismo dominicano permiten vaticinar que el 2024 será mejor que el pasado año con sus 10.3 millones de visitantes.



El tema de los nuevos hoteles es muy importante considerando la afirmación del ministro de Turismo, David Collado, que en varias intervenciones ha dicho que se necesitan 30 mil nuevas habitaciones para los próximos años.



Hablando de nuevos hoteles y más habitaciones, una de las informaciones más interesantes divulgadas ayer en la segunda jornada oficial de Fitur en el muy visitado stand dominicano, tienen que ver con las reiteradas afirmaciones, hechas durante más de 20 años por puertoplateños, que aseguran que la caída del turismo en la provincia se debe a las maquinaciones y los obstáculos ideados por empresarios turísticos de la región Este.



Ayer en Fitur, el Grupo Martinón, con importantes inversiones hoteleras en Punta Cana y el Banco de Reservas formalizaron el ya anunciado acuerdo para la construcción de los dos primeros hoteles que operarán en el proyecto Punta Bergantín, en Puerto Plata, bajo la marca hotelera Hyatt, proyecto que requiere una inversión estimada superior a los UD$200 millones.



También una nota de prensa confirmó que el Grupo Puntacana, de República Dominicana y Meliá Hotels International de España, una de las principales cadenas hoteleras del mundo, “firmaron un acuerdo de intenciones con el Fideicomiso Bergantín para la construcción del tercer hotel en el proyecto turístico que se está desarrollando en Puerto Plata. Con ello, se establece la intención de que la operación hotelera del complejo sea realizada por Meliá Hotels, teniendo una de sus distinguidas marcas como bandera”.



El Grupo Puntacana, “pionero y promotor del impulso turístico en Punta Cana y Meliá Hotels International, con importantes inversiones en destino donde opera ya 6 hoteles, acordaron el desarrollo de 400 habitaciones. Esta iniciativa, además, incluye la gestión de un condohotel de 100 apartamentos”. La inversión inicial estimada superará los US$70 millones. Se proyecta que entre al mercado al comienzo de la temporada alta del 2026.



Bergantín es una iniciativa del Gobierno impulsada por Grupo Reservas y el Ministerio de Turismo para desarrollar un complejo turístico en Puerto Plata, que dé un nuevo impulso al decaído turismo de la costa Norte, que en los últimos 23 años no reporta crecimiento.



Es una iniciativa de desarrollo integral, que aportará 4500 habitaciones hoteleras, 2000 unidades turísticas residenciales, club de golf, clubes de playa de acceso público y la creación de un pueblo temático. También, estudios de cine gestionados por el actor Vin Diesel y un centro de innovación.



Hasta ahora no se han reportado muestras de interés en Puerto Plata de invertir en Bergantín. Espero que no se le ocurra a alguno decir que estas inversiones de apoyo a la provincia son un plan del Este para quedarse con el proyecto.