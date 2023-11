Más allá de los diversos temas que se han de seguir en el diario vivir, las actividades de investigación y desarrollo -I+D- son de los realmente más consustanciales a la naturaleza humana; es la única especie plenamente cognoscente-transformadora en todo el planeta, y hasta el momento de todo el universo.



El ser humano ha procurado siempre explicarse lo que acontece a su alrededor, a sí y en sí mismo; pero visto en una amplia retrospectiva, es de entender que, hasta la vida misma no es tan evidente en cuanto a su razón y explicación, así como los demás tan variados hechos. Por lo que todas las culturas recurrieron en el pasado a explicar los fenómenos y hechos fuera de ellos.



Es en Mileto, Grecia, hace más de 2 mil 500 años con los llamados Filósofos de la Naturaleza (Tales, Anaximandro, Anaxímedes) que se inicia un proceso con no pocas interrupciones y saltos, en cuanto a explicar los hechos y fenómenos a partir de ellos mismos, aunque muy lejos de la comprobación y verificación como componentes esenciales orientados a darle real validez al conocimiento.



Será hace aproximadamente 500 años cuando se inicia el camino del real conocimiento, el conocimiento científico, en tanto que verificable, fáctico y legal; es decir que se puede comprobar, corresponda a la realidad y generalmente se fundamente en leyes o principios.



Se incorpora por tanto la metodología de investigación científica, sistematizada posteriormente por Francis Bacon en el 1620 en su obra Novum organum.



Ya en nuestra época cualquiera considerado como nuevo conocimiento científico, junto a seguir con todo el rigor la metodología de investigación científica, ha de ser acogido por una publicación especializada de forma tal que pueda ser repetible y por tanto verificable todo el proceso seguido.



Con ciencias como Física, Química y Biología aun con sus complejidades y contradicciones, se ha logrado un gran consenso en la generación de nuevos conocimientos científicos; con las demás ciencias sobre todo las que procuran explicar los hechos y fenómenos de la sociedad o el pensamiento humano, ha sido mucho más complejo, por ciertos grados de subjetividades y sesgos más difíciles de poner al margen, además por su variabilidad en el tiempo, pero aun así mucho se ha avanzado.



Si bien todas y todos de alguna manera reciben los beneficios del conocimiento científico, la verdad es que en el día a día se está muy al margen de la comprensión básica de sus procesos, a lo cual no escapan las y los estudiantes hasta en el nivel universitario. Injustificable generalizada alienación, que debe ser superada.