De la investigación científica y la innovación tecnológica -I+D- no es posible entender sus grandes contribuciones, al margen de la matemática. Así como sus derivaciones para correctas políticas de Estado, más allá de diarias preocupaciones de trascendencias nada comparables.



De entrada, por qué matemática y no matemáticas. La verdad es que son aceptados ambos términos; pero es importante destacar que entre los matemáticos existen dos corrientes. Quienes asumen la forma del singular parten del criterio de que la matemática, aun con sus tan variadas manifestaciones, es una. Lo mismo se podría decir para física, química o biología, que no se pluralizan.



Veamos algunos ejemplos cual motivaciones o provocaciones del porqué de la matemática maravillosa.

Nos hemos acostumbrado y más que confiado en hacer operaciones financieras virtuales con las tarjetas de débito o de crédito; es interesante saber que el llamado cifrado que asegura las operaciones se debe a una de las contribuciones del matemático francés Pierre Fermat hace 380 años, incluso se ha considerado una contribución desde China más de 1500 años antes.



El teléfono celular que tanto utilizamos se apoya en varias contribuciones matemáticas, respecto a lo cual resaltamos la del inglés George Boole en 1854 cuando publicó los fundamentos del álgebra binaria, hoy álgebra booleana, en la cual se apoyan las principales operaciones de los microprocesadores que hacen posibles las tantas funciones de los teléfonos celulares o de las computadoras en nuestro diario vivir.



Otro ejemplo. Cuando nos auxiliamos para conducir automóviles con el Sistema de Posicionamiento Global -GPS- para orientarnos hacia el destino del viaje. En ese caso junto a otros recursos de la matemática, se emplea para la precisión automática de los cálculos lo que en física se llama variaciones en la métrica de la geometría del espacio-tiempo. Hablamos de la llamada geometría diferencial, propia de la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein, la cual corrige con gran exactitud la interpretación geoespacial de los satélites respecto a lo que lo que serían los cálculos de la gravedad desde la formulación de Isaac Newton, a partir de lo cual no sería posible lograrlo.



Hemos destacado contribuciones de la matemática en la definición y conformación de la vida actual; pero el propio sistema de numeración decimal a partir del cual hacemos cotidianamente operaciones aritméticas básicas es otra de las grandes maravillas de la matemática.



Con esos ejemplos cual motivaciones o provocaciones, abordamos desde una primera lectura la maravillosa Matemática, en el propósito de que cual seres humanos seamos conscientes del significado y dimensiones para los avances de la especie a la que pertenecemos y sus implicaciones.