La Iglesia Católica puso el dedo sobre las llagas de la seguridad social de nuestro país durante la presentación del Sermón de las 7 Palabras el Viernes Santo pasado. El sacerdote Gregory Santana la calificó como una “burda estafa”.



Ojalá la Iglesia Católica no clame “en el desierto” y sea escuchada por los tomadores de decisión para beneficiar más a los ciudadanos en los dos componentes del sistema nacional de seguridad social, como son la de seguros médicos y pensiones.



En lo relativo a las pensiones, el presidente de la Fundación Social para Todos, Arismendi Diaz Santana, plantea que sea aumentado el aporte al sistema de pensiones, para mejorar los porcentajes de las pensiones.



Debemos analizar bien esa propuesta para determinar si en realidad beneficiaría a los verdaderos dueños de los fondos de pensiones, como son los trabajadores.



El panorama no es muy alentador para la mayoría de trabajadores de República Dominicana. Entre el 2026 y el 2032 más de 1,336,707 afiliados llegarán a la edad de retiro, 928,650, el 69.5%, no acumularán lo suficiente debido a la informalidad laboral.



La mayoría de los restantes 408,057, el 30.5%, recibirán pensiones muy bajas, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por Díaz Santana, sustentado en informaciones de la Superintendencia de Pensiones (Sipen). Cerca del 75% de los afiliados no completará las 360 cotizaciones, por lo que su pensión será insuficiente.



Para revertir o mejorar esa situación a tiempo, se hace urgente que el Congreso Nacional que resulte electo en los comicios de mayo próximo se aboque a modificar la Ley de Seguridad Social 87-01.



Por suerte varios candidatos a diputados y senadores, entre ellos el candidato a senador por Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Daniel Rivera, se han comprometido a impulsar una reforma de esa legislación, sí son favorecidos con el voto de la mayoría.



Escuchemos a la Iglesia Católica y a otros sectores de sociedad, modifiquemos la Ley de Seguridad Social y venzamos a los intereses que se vienen oponiendo desde hace más de 20 años a esa reforma.