En el pasado proceso electoral, muy atípico, por lo accidentado y la pandemia del Covid- 19 que sacudió al mundo, de un universo de 595,879 dominicanos residentes en el exterior, solo votaron para elegir al presidente de la República, 129,821 personas.



Ante ese panorama, la abstención electoral en el exterior fue aproximadamente de un 78.21 por ciento, lo que superó la cifra arrojada en el proceso electoral del 2016, de 54.96 por ciento.



La actual Junta Central Electoral, que dirige el magistrado Román Jáquez, espera revertir esa situación y en pos de eso, “la conquista del voto en el exterior será fortalecida más que nunca en la historia, el pleno se ha propuesto como meta duplicar la cifra del padrón del exterior de 2020 y llevarlo a 1 millón 191 mil 758 personas empadronadas para el 2024”, sostuvo Jáquez.



Al parecer los trabajos no han parado y han dado frutos, puesto que el pasado viernes la directora de comunicación de la JCE, Suedi León, anunció que hasta ese día ya estaban empadronados 696,762 dominicanos. Un dato muy halagüeño, partiendo de la anterior referencia. Sin embargo, tal y como ha manifestado el director del Observatorio Político Dominicano (OPD), el reto no es aumentar el número del padrón, el mayor reto además de empadronar, será hacer que los dominicanos que viven fuera de la isla se sientan comprometidos con ejercer un derecho fundamental y un deber ciudadano: votar.



Válida fue la exhortación que hiciera Jáquez, ante representantes de la comunidad en Nueva York de que “sin ustedes no hay democracia. Participen, porque donde ustedes estén, la JCE les va a garantizar su derecho al sufragio”, reiteró el funcionario.



República Dominicana se enfrentará a otro proceso electoral importante para el 2024, en el que se medirá el nivel de madurez de la diáspora.



Hay que llamar la atención de una población joven, cuya edad media es de 32 años, según datos, y la mayoría corresponde a una segunda y tercera generación, eso será otro reto.



El pleno de la JCE está poniendo empeño en que el voto del exterior tenga una mayor importancia y los dominicanos de allá tienen un compromiso con su país, pese a no estar físicamente. Dominicano, “empadrónate, por la patria que llevas dentro”.