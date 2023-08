Email it

La semana pasada comenzó “la cuenta regresiva” para la inauguración (el 24 de este mes) de la Feria Internacional del Libro, edición XXV, que está dedicada a Jeannette Miller, afamada escritora, poeta, ensayista e historiadora. Jeannette Miller ganó, en el 2001, el valioso Premio Nacional de Literatura.



Pero, además de la trascendencia que por su naturaleza tiene el gran evento, ¿qué de novedad positiva nos trae el siempre esperado y anhelado certamen cultural dominicano?



“Para todo hay un libro”, es el lema de la también llamada Fiesta Nacional de la Cultura en República Dominicana que tendrá como escenario (¡Y qué falta hacía!) La Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. El cierre será el tres de septiembre.



Al mismo tiempo, debo ofrecer la triste información que marca una paradoja que arropa mi cabeza: Me perderé todo el importante desarrollo de la feria.



Durante los diez días de celebración, estaré en la ciudad de Nueva York donde haré el segundo lanzamiento de mi más reciente libro (Historia Imborrable -Gigantes del periodismo dominicano-), que di a conocer el pasado 24 de marzo en un masivo acto en la Biblioteca Nacional. También estoy invitado a dictar una conferencia con el título “El periodismo de estos tiempos en República Dominicana”.



Exhorto a los organizadores de la siempre esperada justa cultural a que no pierdan ni un segundo del tiempo que se necesita para la organización y que de esa manera se garantice el éxito.



Pero, ¿qué tendremos de nuevo en la edición número veinticinco de la Feria Internacional del Libro de República Dominicana?



En un documento que llegó a mis manos desde el Ministerio de Cultura se informa que “durante los diez días de celebración de la feria, los visitantes podrán disfrutar de una amplia programación, conformada por más de 350 actividades. Entre ellas se desarrollarán conferencias, coloquios, charlas y presentaciones de libros. ¡Esas son buenas innovaciones!



Uno de los personajes (extranjeros) más importantes que estará en el evento será el reputado periodista y académico Paco Ignacio Taibo.



Taibo es, además, profesor de historia, novelista y presidente de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, así como director de la Semana Negra de Gijón y director de la editorial Fondo de Cultura Económica.



En los grupos en los que con frecuencia interactúo -con la participación de intelectuales, periodistas, escritores y políticos- hemos abordado el tema de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo-2023. Y no se han “filtrado” comentarios negativos.



¡Toda la sociedad espera que tengamos una feria sin pifias!