Los pueblos tienen características particulares en sus expresiones sonoras, lo que los lingüistas llaman onomatopeya. Es, según el diccionario de la Real Academia de la lengua: “la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo, que se forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada”. En nuestra peculiar forma de expresión, los dominicanos tenemos un rico repertorio sónico, que, aunque con variantes regionales, expresan, a manera de refuerzo, del lenguaje coloquial. Un golpe en el pabellón de la oreja es: “tabaná en el gúe… del oído”. “Ti tuá” puede expresar una “trompá” en la cara o en la “cajer’pecho” o en la”boqueletómago” y más grave, “en lo grano”. La respuesta femenina a una “frecura” de un “atrevío”, se expresa: “tituá”, que bien puede corresponder a una “galleta”, una “pecozá” o un “gasnatón”. Decir “tóquiti” puede expresar un golpe repentino como reacción no esperada. También respuesta o aseveración que golpea la sensibilidad del interlocutor y “”tíquiti”” o “táquiti” cuando se trata de un grado menor. “Pin plán” es sonido de “etrallón” que si resulta complejo puede expresarse con “Run, tun tuntún tun” o “cataplún”, para expresar: se “descojonó”… “Plá” aplica para golpes o caídas, lo mismo que “pun”, “tin tan”, “tun”. Si se trata de lucha libre es “blaan”. La gradación del golpe define el sonido onomatopéyico: puede ser un “golpe seco” un “sarfacoñazo”, una “tabaná”, un “vejigazo”, un “tallazo” un “cañazo”o un “fundazo”, “mandarriazo” o un “toletazo” aunque no intervenga vejiga, tallo, funda, caña, mandarria ni tolete alguno, siempre que no se utilizase elemento de refuerzo para el golpe, más que puños, piernas y cabeza. Si el que “otorga” el golpe contuso se auxilia de un tubo, una llave de ruedas o de un simple palo: aplica “quincán” que casi siempre va acompañado de expresiones de: “ai diablo; lo malogró” o “lo decricajó”. “Rin rián” es reacción brusca donde puede “salir agolpiao ma de uno” Cuando algún objeto se cae se dice: “pin plán”. “Fi fuá”cuando es sonido de pela. Un “planazo” es golpe con la cara del colín. Si de un disparo de pistola o revólver se trata, es “pan”. Si de escopeta “pun” o “tun”. El “tapaboca”, certera “tabaná” en la “chemba o jeta” produce un sonido sordo que puede expresarse con “pló”. Un plallazo” (sin relación alguna con playa) es un “matazo” que ridiculiza y conlleva burlas que en los nuevos tiempos se definen como “bulling”. Si a un resbalón se refiere: “suaá”; si un tropezón “cutuplún” y si en el agua: “cuchuplún” o “chuplú”. El “cháquiti” es golpe con objeto cortante. Caída por silla o mueble roto es: “prá”, significando el quiebre del mueble. Para llamar: “psssst”; para que el niño orine: “psst, pssst, psst” de forma rápida y repetida. “Frúquiti” si de un “guayón” con la pared o con el cemento del piso. Si es práctica de urólogos en verificación prostática: “fuíquiti”. Fuíquiti es también sonido de burla y por lo general se refiere a “se lo entrán puatrá”