Dígale al “etranjero” que “ese pecao ta aciguatao”; “vino con una juma de apaga y vámono”; “que ese “tíguere” es “el papaupa de la matica” o que “e lo másimo” o “e un “motro”. Eplíquele al gringo que “ese tíguere ta comiendo gallina” o pídale “un medio pollo” en un restaurant y se pondrá “colorao” de la confusión y tendrá que “dar mucha muela” pa’que lo entienda. Si no es con gráficas no “eplica” la diferencia entre “gambao y corombo” o como fue que al amigo “le dieron por el pelao”; “que la jeba anda to deguañingá depué que la detutanaron” o que “anda dando aco”. Trate de convencer al no criollo de que dos cosas antagónicas expresan lo mismo: “la cosa ta floja” y “la cosa ta’pretá”. Las europeas, principalmente, que han “cargado” con tantos “saltipankys” para pasearlos (y aprovechar sus habilidades “cariñosas”) por los lugares más remotos del viejo continentes, al igual que los masculinos “enyuntados” a un sinnúmero de criollas, han absorbido y usan términos dominicanos. Gran parte de las expresiones criollas de la intimidad, han paseado por ciudades de la decrépita Europa, en todos los rincones de los Estados Unidos (aunque Trump se oponga) y de cualquier “jurunela” de Centro y Suramérica y más allá.



¿Cómo traducir “ramplimazo”, “tablazo”, “trompá”, tabaná en el gu….del oído” y cómo “explicale al etranjero de lo paise” las diferencias entre uno y otro? “Ta en olla” para significar que no tiene dinero y “ta buchú” para dar a entender para lo contrario. Que “bufear” es burlarse; que “asorao” es sorprendido; que “bacano” es excelente, divertido, festivo; lo difícil que resulta explicar lo que es “engurruñao” o “alitraniao”, lo que es “arrempujar”; que “alagalto” es lagartija casera, que “arrecho” es exitado sexualmente; que “se le prendió la vacuna” puede equivaler a “la preñán”; que un “bojote” implica mucho; que “chin” en muy poco, que “chin-chin” es mucho menos y que un “chililín” es aún menos. Que “chercha” y “can” aunque parecidas no son la misma cosa; que aquí la casualidad se llama “chepa” y que “vaina, e tó”. Desde que el dominicano es “carajito” lo arropa la envoltura cultural y lo marca e identifica con la enseña tricolor. Sabrá desde pequeño que “chemba” y “bembe” son sinónimos, pero deferentes; aprende lo que es “sarpullío”, “saranaba” y “raquiña”, lo que es un niño “ecupío” señalando que salió “igualiningo ar pai”, “pa lo que niegan la criatura” y sacan al “cuero” de duda”, Sabe que “chuipi” es de baja calidad; que “cicote” es mal olor en los pies; que un “rámpano”es lesión cutánea que no se cura; que “golondrino” es un “nacío” en un “sobaco”; lo que es “estar “cundío de uno pájaro” que no salen en lo “anali”; que conoce las diferentes acepciones de “bulto”; que “ñeca”, “sica” y “vidrio inglé” son sinónimos.



Que entiende lo que es “afrentoso”, “trascendió”, “enchivao”, “ñapa”, “añugao” y qué hacer cuando lo pica una “cacata o una avipa”. Entiende lo que es “compaña” cuando de comida se trata, si algo ta “chueco” fue porque lo “deguavinate”, que con colin no se juega y que con caliso y rolo no se va’lecuela