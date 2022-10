Frente a la consulta del PLD para el 16 de este mes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) han emitido el mismo mensaje, llaman a su militancia a no involucrarse en el proceso.



¿Por qué lo hacen? Es lógico que el partido morado quiera dar un golpe de efecto con su consulta con el número de participantes, pero a menor participación, mucho mejor para las demás organizaciones.



El PLD, además de atender el tema de la unidad y en quien recaiga la candidatura, se enfocará en presentar un número próximo a la meta de 800 mil que se han propuesto de participación. Sin embargo, entre dirigentes del más alto nivel se ha dicho que las expectativas reales de participación no superarían los 300 mil votantes.



El número de votantes que esa organización presente será fundamental para sustentar su discurso de que conservan la segunda posición en intención de votos y otros, incluso afirman, que superan al oficialista PRM.



El PLD tiene dos problemas para colocar esa narrativa. El primero es que en el proceso no hay terceros involucrados, y será la versión de la parte interesada. Lo otro es que se usará el voto electrónico, un sistema desacreditado en el país y que genera dudas.



PLD omitió un detalle



La narrativa del partido morado para adelantar sus primarias a pesar de que violan la ley, es que está en desventaja frente al PRM y la FP porque esos partidos ya tienen candidatos, lo que es cierto.

El presidente de esa organización, Danilo Medina, proclamó en un acto, que el PLD gana con cualquiera de los 6 aspirantes que presentó. De esa declaración se desprende que al parecer la apuesta será por la marca y la estructura.



El PLD ha obviado en su discurso, que además de la unidad y presentar pronto una candidatura, debe presentar la mejor candidatura. La historia demuestra que con cualquiera no se gana. Y si a eso se le suma que el aspirante del PLD se enfrentará a dos caballos de la política, Leonel Fernández y Luis Abinader, habría que concluir que ha sido un error no tomar en cuenta en el discurso, que se debe escoger el mejor, si es que la apuesta es ganar.