El partido FP tiene casi cuatro meses de conversaciones con el PLD y el PRD para una alianza que no se termina de concretar. Para tener una idea de lo que ese tiempo significa, un ejemplo: para las elecciones municipales del 17 de febrero faltan tres meses y dos semanas, y todavía la boleta opositora es un enigma. Es decir, tienen más tiempo conversando sin llegar a ninguna parte, que el tiempo que les queda para hacer la campaña municipal.



En esa conversación de tres, hay quienes pierden y quienes ganan. El PLD gana porque no tiene nada que perder. Se sabe sin posibilidades para las elecciones de 2024 y lo que logre en un acuerdo donde pide a boca llena porque su debilidad es su fortaleza, será ganancia.



El PRD gana por su papel de mediación, pero la FP pierde, porque es el que tiene posibilidades de triunfo en 2024. ¡Despierten! Pueblistas. Tarde, pero mejor tarde que nunca.



Entre conocedores de los intríngulis de las conversaciones se sabe que el PLD lleva un comportamiento que conduce a un aborto del acuerdo. También se sabe que Santiago es la manzana de la discordia. Resulta que Víctor Fadul, candidato del PLD en ese municipio, es el hijo de Monchy Fadul, que pelea en pareja con Francisco Javier García en el PLD.



Por el lado de la FP está Demóstenes Martínez, el símbolo de la división formal en el PLD, cuando el sector de Danilo Medina se negó a cumplir el acuerdo que lo designó presidente de la Cámara de Diputados. La FP ha dado el sí para apoyar a Fadul en Santiago bajo el compromiso de respaldo a Demóstenes.



La respuesta del PLD a esa propuesta de los verdes que cerraría el acuerdo, fue una nota de prensa anunciando la proclamación para este sábado de Marino Collante como candidato a senador.



El PLD no quiere alianza y por eso hace propuestas casi imposibles de cumplir. El problema de los morados es que no puede perder en Santiago en febrero. Al PRM tampoco le conviene que Abel y el PLD pierdan esa plaza porque eso fortalece a Leonel para mayo y desplazaría el voto morado al verde. Para ganar Santiago, el PLD necesita a la FP, entre ambos partidos suman el 40% en intención de votos.