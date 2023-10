De las primarias del PRM, además de la propia organización y el presidente Luis Abinader, que ambos salieron fortalecidos, hubo otro gran ganador de las votaciones del pasado domingo. Guido Gómez Mazara obtuvo 53 mil 904, equivalente al 5.56 % de los votos.



¿Qué significa ese 5.56%? representa y dice mucho. De entrada los dirigentes del relevo en el PRM para 2028, deben prepararse para un competidor que nadie tenía en la lista.



Carolina Mejía, José Ignacio Paliza, David Collado, Yayo Sanz, Wellington Arnaud y otros que se sumen a la lista no deben subestimar a Guido.



En la contienda contra el presidente Luis Abinader y con un PRM con solo tres años en el poder, fue capaz de obtener esa votación, sin estructura, sin gente nombrada en el Gobierno, ni dinero. La única arma de Guido es el discurso contra los popis.



Pero además de la votación, lo que más debe preocupar a los que aspiran en la boleta del PRM para 2028, es la actitud de político sabio que asumió tras el resultado.



Lejos de empequeñecerse, interpretó correctamente el buen momento que tuvo.



Muchos se quedaron esperando un berrinche, pero Guido, por el contrario, aprovechó el momento para apartarse de la creencia que se había generado de que lo que busca es dañar al PRM con sus críticas.



Los 75,431 votos del disgusto



Para fines de las elecciones de 2024, el 5.556% de Guido en el PRM, más el 2.22 % de Ramón Alburquerque, que suman casi un 8%, podría interpretarse como el porcentaje de disgusto en el partido oficial, pues el discurso de ambos dirigentes es de críticas al Gobierno, al presidente y a la cúpula del PRM.



Esos 75 mil 431 perremeístas que emitieron un voto espontáneo contra el Gobierno, el presidente y la cúpula del PRM, no debe subestimarse.



No es que esos votos puedan ir a parar a otro partido, pero con solo quedarse sentados es suficiente para hacer mella al proyecto electoral del partido azul para las elecciones de febrero y mayo de 2024. En política no hay enemigos pequeños y, para ganar en primera vuelta, se necesitan todos los votos.