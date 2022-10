Algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo exhiben un comportamiento políticamente errático frente a la consulta del PLD y sus resultados. Muchos de esos dirigentes y voceros han dedicado estos días a analizar públicamente lo ocurrido en el partido morado. Eso se debe hacer, pero en privado, no en pública y menos si esos análisis lo que hacen es proyectar una necesidad de que al otro le vaya para el éxito propio.



Algunos dirigentes hasta hacen apuestas con la candidatura de Abel Martínez, como si les perteneciera, una locura que genera expectativas que luego se desvanecen.



Seguir apostando a lo que pase en el PLD para definir su éxito electoral, es una muy mala estrategia de esos dirigentes, no se sabe si lo hacen por motu proprio o es una decisión de la organización, pero no les luce y si es estrategia, es errada. Conviene pasar la página.



Estar anunciando granizadas, vientos huracanados y tormenta de relámpagos y truenos en la casa del contrario, y que finalmente el pronóstico falle, y que nada de lo proyectado ocurra, a los verdes les hace daño, y mucho. Conviene pasar la página.



A Leonel lo cuida un santo



En el lenguaje popular, cuando una persona se libra de una situación difícil, engorrosa y que pone en peligro su propia vida, suele repetirse el dicho “parece que lo cuida un santo”.



Eso ocurrió con Leonel Fernández y el resultado de la consulta del PLD. Para muchos ha sido desfavorable para la FP, porque Abel Martínez es un dirigente que no es hostil a los leonelistas y su partido. Al menos, eso es lo que ha mostrado hasta ahora. Pero lo cierto es que a la candidatura de Leonel le conviene que su exesposa no sea competencia en un mismo certamen electoral por el morbo permanente que generaría. Solo imaginemos las ocurrencias de los enemigos para fastidiar al expresidente. Sería un tema interminable, capítulos nuevos cada día.



Si Margarita fuera de la candidata del PLD, hoy en los medios solo se hablaría de la competencia de los exposos, por quién votaría la hija de ambos y mil cosas más. Leonel se libró de un tema difícil de manejar en una campaña. Lo otro ya se verá, pero en el primer round ganó.