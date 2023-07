La política tiene una naturaleza, el que impone el debate de la opinión pública lleva la delantera. Así en Estados Unidos Donald Trump fue el tema en las elecciones de 2016 y ganó en esos comicios a pesar de la percepción generalizada de que perdería las votaciones.



Pero el uso exagerado de relatos de opinión pública que están divorciados de la realidad ha dejado mal parados a un segmento de los medios, redes sociales y las encuestas, en varios países en elecciones recientes.



De cara a las elecciones del próximo año, ya la opinión pública da por hecho que el partido que quede mejor posicionado en las municipales de febrero, gana seguro en mayo. No es así, la política no se comporta así. Puede que el resultado sea similar, pero no necesariamente porque una cosa será consecuencia de la otra.



Entre unas votaciones municipales y presidenciales hay diferencias abismales, empezando por el nivel de abstención, que es muy superior en los comicios locales que en los nacionales.



En las elecciones municipales vota alrededor del 50% y en las presidenciales el 70%. Un 20% que pueden marcar la diferencia. En el caso dominicano, en las municipales no se refleja el voto exterior, que actualmente es la cuarta demarcación en el número de votantes en el padrón de las elecciones presidenciales de 2024.



De hecho, en la historia electoral nunca se ha observado que el voto municipal arrastre el voto presidencial, salvo ahora, que se quiere imponer la idea de que ocurrirá lo contrario, que lo local arrastraría lo nacional. La única variable distinta es que las elecciones municipales son primero.



En España el PP arrasó en las municipales y parece que eso lo llenó de triunfalismo y bajó la guardia, mientras el PSOE y Pedro Sánchez, lo tomaron como un aviso y rediseñaron la estrategia.



En el caso de RD, febrero puede ser un preaviso para mayo, pero también la prueba de las estrategias que han funcionado y las que no. Habrá tiempo para hacer ajustes de cara a mayo. Lo que no está en discusión, es que un buen resultado en febrero es positivo para mayo, pero faltarán 3 meses de juego.