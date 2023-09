Se sabe que lo económico define lo político, sobre todo si hay variación de la economía a favor o en contra de la población cerca de las elecciones. Todos los gobiernos de América Latina que se han sometido a votaciones en los últimos dos años, sean de izquierda o de derecha, cosechan castigo en las urnas.



Además de las derrotas de los partidos de gobierno, la otra constante es la crisis económica o el bajo crecimiento de la mayoría de las economías de la región. Hay quienes interpretan la salida de los gobiernos como una respuesta ideológica, pero ese punto de vista es lectura errónea del comportamiento del electorado. Hay solo dos constantes, castigo en las urnas a los que gobiernan y crisis económica.



En 2022, el PIB de la República Dominicana registró un crecimiento de 4.9 %, según el Banco Central. Para el 2021, reportó un crecimiento de 12%, lo que generó un debate político, que ahora no viene al caso. La proyección de crecimiento económico para el país es de 3% este año y se prevé un comportamiento similar o peor para el 2024.



Ese estancamiento de la economía en el año preelectoral y la proyección poco optimista para el año electoral, junto con la inflación, que aunque ha detenido el alza ahora la gente compra más caro que hace tres años atrás, es una mala noticia política para el PRM y la reelección del presidente Luis Abinader.

Señales políticas



A ocho meses de las elecciones, no es posible descifrar quién gana la Presidencia de la República. Históricamente, marzo del año electoral es el mes clave para predecir quién se colocará la banda presidencial, en un electorado que prefiere decidir en primera vuelta.



En el PRM la salida del presidente Abinader a realizar actividades políticas reeleccionistas, cuando no tiene competidores internos y su discurso es de ataque a la oposición, indica que faltan puntos para llegar al 50+1.



Leonel Fernández y la FP, han endurecido el ataque al Gobierno, señal de que necesitan reafirmar su liderazgo en la oposición.



El PLD y Abel Martínez, están en la calle en marchas y caravanas, el mejor esfuerzo desde que se escogió la candidatura presidencial.



Es aconsejable seguir observando, sin precipitar las predicciones.