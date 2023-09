Rafael Paz, en las elecciones de 2020, creó un perfil de congresista, pero su llegada a la FP y la nueva realidad política lo llevaron a crear un perfil municipalista, de alcalde. Parece que logró hacer la transición con éxito.



Pero luego del anuncio de la alianza entre los principales partidos de oposición, Rafa se guardó. Parece que fue una movida estratégica como respuesta a una campaña que se había montado en su contra para responsabilizarlo del fracaso de la alianza en las grandes plazas.



Enterado de la trama, Rafa puso en marcha una estratagema en la que informó que no sería obstáculo para que se logre un acuerdo en los términos que su partido lo considere. Se reunió con Leonel y puso la candidatura a disposición.



La verdad es que estratégicamente la FP ha decidido no negociar los grandes centros de votación para apoyar a candidatos de otros partidos. La confusión a lo interno de ese partido viene porque hay un sector que, de manera errónea, quiere influir en Leonel Fernández acceda a un acuerdo para respaldar a otros partidos en lo municipal.



Lo que se sabe es que el líder de ese partido no ha cedido ni un ápice en ese propósito y para eso cuenta con el respaldo de los veteranos Rafael Alburquerque, Franklin Almeyda, Daniel Toribio, Roberto Rosario y Joaquín Gerónimo.



Estarían en una línea distinta, un grupo con poco vuelo político que no alcanzan a ver el error estratégico que representa una decisión de ese tipo. Sin querer o queriendo, ese grupo le creó una crisis a la FP en el DN, porque la única figura para la alcaldía es Rafa y si la deja, tendrán que “fabricar una candidatura”. Al percatarse de la situación apagaron el fuego y Rafa será proclamado este mes.



La prueba política más importante para la FP es febrero. Tiene que demostrar su estructura y caudal de voto para romper los relatos de sus adversarios y, de paso, colocar en posición ganadora, fuera de toda duda, la candidatura presidencial. La FP dice que tiene dos millones de militantes y que Leonel supera el 35% en intención de votos. Ambas cosas deben probarlas en febrero, en este caso, la candidatura de Leonel debe sumarles su simpatía a los candidatos municipales.