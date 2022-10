Si se mide por el nivel de los ataques que recibe la candidatura de Leonel Fernández por parte del PLD y el PRM, hay que concluir que debe estar muy alto en las encuestas. Los estudios de mercado, aunque no se publican, se están haciendo y los encargan todos los partidos. La lógica política indica que a partir del posicionamiento electoral se desarrollan las tácticas.



Si el PRM y el PLD no se pusieron de acuerdo, al menos parece que sí. Por ejemplo, los voceros del PLD en medios y redes tienen la misión de descartar electoralmente a la Fuerza del Pueblo, y los mayores promotores de esas declaraciones son dirigentes del PRM.



El sentido común indica que si la FP no es competencia para el PRM en el 2024 en ningún nivel de elección, sus ataques vayan dirigidos al PLD, y no al revés. Del PLD resulta cuestionable que sus dirigentes enfilen cañones hacia un partido que, según ellos, no saca un regidor. De ser cierto, entonces deberían apuntar los lanzamientos al PRM, no a la FP.



Recientemente, uno de los politólogos voceros del PLD dio una declaración diciendo que la candidatura de Abel Martínez detiene el crecimiento de Fernández. Las declaraciones evidencian la realidad, porque en el oficio de político, cuenta más lo que las palabras textuales no dicen.

La vía boschista



La estrategia del PLD y el PRM es correcta desde el punto de vista de sus intereses políticos. Si con ese mecanismo el PLD logra salir del tercer lugar en el que evidentemente está, es buena la táctica.



De su lado, Si el PRM logra detener el crecimiento de Leonel y concentrar la campaña en una competencia por la segunda posición, es inteligente. Sería una apuesta a ganar en primera vuelta dividiendo el voto opositor.



Las bases del PLD y la FP no pueden caer en ese gancho si quieren volver al poder. El boschismo solo tiene un camino para regresar al Palacio. Si Luis Abinader, con condiciones políticas probadas, observa que por la crisis se le dificulta retener el poder ¿a cuál de las opciones electorales preferiría entregar la banda? Esa es la única vía del boschismo de volver al poder.