El presidente Luis Abinader ha bajado la guardia en la intensidad de participación las actividades públicas, que han caracterizado los pocos más de dos años de su mandato. Desde su intensa agenda para dar respuesta a los daños que causó el paso del huracán Fiona por el país, el gobernante se ha recogido.



Desde su visita a Dajabón para supervisar la construcción del muro fronterizo, o valla doble perimetral, se ha observado una baja en el activismo público del presidente.



Habría que ver si la decisión obedece a un cambio de estrategia o agotamiento. Son muchos los observadores del panorama político, como los casos de don Vincho Castillo o el articulista José Luis Taveras, que han recomendado al mandatario, desde hace un buen tiempo, dedicar más horas al Palacio, y a decidir en sosiego.



Los especialistas en comunicación política han sido particularmente críticos con la intensa agenda pública del gobernante. En ocasiones ha tenido hasta 37 actividades en un día. A ese sector le preocupa la administración de la figura presidencial, que se debe preservar para los momentos estelares. Pero esos comentarios y consejos hace tiempo están en la boca de quienes opinan de la agenda nacional, y el gobernante no había hecho caso, por tanto, no hay que pensar que se trata de eso.



Habría que ver cómo están los números del mandatario ante el electorado y si el cambio es por eso. Todos hablan de una buena valoración de la figura del gobernante, pero eso no es intención de voto. Si los números no van bien, es aconsejable cambiar de estrategia y de Luis se dice, que es buen alumno para sus asesores.



El agotamiento físico, es otra posibilidad de la merma en el activismo del gobernante. El propio presidente ha dicho que trabaja hasta 16 horas al día. Sus colaboradores dan testimonio de que Abinader trabaja hasta altas horas de la madrugada y se ha ganado el apodo de presidente trabajador.



Pero fuera de esas posibilidades, lo nuevo que ocurrió en el escenario y que coincidió con el recogimiento de Abinader, es la elección de Abel Martínez como candidato de los morados. Entre el PLD y el PRM hubo un alto al fuego, eso se evidencia con los piropos de varios dirigentes del PLD al presidente.