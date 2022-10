El PLD salió bien de la consulta para la escogencia de la candidatura presidencial, de tres retos básicos que tenía ante el proceso: resultado creíble, unidad y alta votación. Superó dos, la unidad y credibilidad del proceso. El tercero no es una marca que no pueda superar.



Cuando se conozca el número definitivo de personas que acudieron se podrá hacer un balance y comparar con las votaciones que obtuvo esa organización en primarias anteriores.



En 2019, en primarias abiertas y simultaneas, llevó casi dos millones de votantes y en 2011, en primarias cerradas poco más de un millón 63 mil acudieron a votar para escoger la candidatura presidencial.



El PLD convocó a más de seis millones y la asistencia que se observó en los reportes de los distintos medios de comunicación fue escasa. Sin embargo, ese es un reto que el PLD podrá superar por la fortaleza de su marca y su obra de gobierno de 20 años.



El voto de Gonzalo



El excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, que tras una visita de la exvicepresidenta Margarita Cedeño, se especuló que la estaría apoyando, no lo hizo.



Resulta que el también miembro del Comité Político del PLD, fue a votar y se ocupó de enseñar que su voto fue por Abel Martíndez. Eso a pesar que Margarita fue su compañera de boleta en el 2020.



En el PLD se dice que Castillo estaría distanciado del presidente de la organización y que es enemigo, casi a muerte, de uno de los principales colaboradores de Medina y que apoyó a Margarita.



Otros retos



Ahora, el reto de la organización es poder imponerse a la coyuntura adversa que le ha tocado, tras su salida del poder. También tiene que armonizar el liderazgo interno por el auge que toma en quien recae la candidatura presidencial y el líder de la organización, Danilo Medina.



Un tema que ha empezado a generar especulaciones es que varios miembros del Comité Político del PLD, que no estaban en la palestra, han aparecido de repente para dar declaraciones a favor del Gobieno y arremeter contra Leonel Fernández. Y esas declaraciones las reproducen vinculados al PRM.