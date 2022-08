La situación se complica por las declaraciones del ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, que afirma lo siguiente: “Creo que es contra los haitianos, por negros y por pobres, hay un profundo racismo en esta sociedad que está cultivado desde Trujillo y hay un profundo anti-haitianismo, que nuestro propio sistema educativo reproduce, hay un discurso inflamatorio que apunta en una línea racista y hay sectores que están apostando a eso, bajemos el tono y sentémonos a discutir”.



Esas declaraciones encontraron apoyo, nada y nada menos que en Haití, en la figura del ex primer Ministro Claude Joseph, quien lo felicitó. El tema le genera presión al presidente Luis Abinader que hasta ahora ha navegado como un campeón entre los grupos extremos que tratan el tema de la relación entre el país y Haití.



Los promotores de la Marcha Patriótica del 6 de agosto, despertaron las declaraciones de Pavel Isa, que lejos de recogerlas, las ratificó en el programa Verdades al Aire de Adolfo Salomón, en CDN. Los grupos convocarán otra marcha para Santiago y piden la destitución del Ministro de Economía, una solicitud que lleva varios días como tendencia en Twitter.



Los grupos nacionalistas sospechan que lo de Pavel no es solo de Pavel, sino que es la reacción de los grupos de la sociedad civil que forman parte del gobierno de Abinader y lo apoyaron en la oposición. Creen que ahora sienten desplazados en su propio gobierno por los nacionalistas. Este tema va para largo y podría obligar Abinader a definir la línea de su gobierno, entre los Vincho y la sociedad civil.



Leonel se solidarizó



Aunque no asistió a las honras fúnebres de la señora Mercedes Domínguez, Leonel Fernández si expresó solidaridad pública a los hermanos Montás por la muerte de su madre y con el hecho vuelve a ratificar que separa los temas políticos de los asuntos personales. “Extiendo mis condolencias y solidaridad con Temo Montás, José Montás y toda su familia, por el sensible fallecimiento de doña Mercedes Domínguez. Pedimos a Dios el consuelo necesario para sus hijos, y seres queridos. Que en paz descanse”, publicó en su cuenta de Twitter el sábado a las 2:52 minutos.